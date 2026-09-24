Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX является сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", такие как Core i5, i7 и даже Core i9. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, нацеленных на высокий FPS в современных играх в связке с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 и выше, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом в 4K, стримингом или 3D-моделированием.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на флагманском чипсете Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Gigabyte Z790 D AX оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей с XMP-профилями до 7600 МГц (в режиме разгона) обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 и 3.0. Подсистема хранения данных включает три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена по надежной схеме 16+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных многоядерных процессоров Intel Core i9. Массивные радиаторы на цепях питания эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами с высоким энергопотреблением.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх, а также встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания процессора (8+4 pin). Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, данная плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую прошить BIOS без установленного процессора. Учитывая потенциал платы, для мощных CPU рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - башенный кулер высокого класса или систему жидкостного охлаждения (СЖО) с радиатором от 240 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte Z790 D AX является сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, включая модели с индексом "K", такие как Core i5, i7 и даже Core i9. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, нацеленных на высокий FPS в современных играх в связке с видеокартами уровня GeForce RTX 4070 и выше, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом в 4K, стримингом или 3D-моделированием.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на флагманском чипсете Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Gigabyte Z790 D AX оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных модулей с XMP-профилями до 7600 МГц (в режиме разгона) обеспечивает существенный прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 и 3.0. Подсистема хранения данных включает три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена по надежной схеме 16+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для самых требовательных многоядерных процессоров Intel Core i9. Массивные радиаторы на цепях питания эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с процессорами с высоким энергопотреблением.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современных устройств. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх, а также встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет настроить подсветку системы через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми разъемами дополнительного питания процессора (8+4 pin). Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, данная плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую прошить BIOS без установленного процессора. Учитывая потенциал платы, для мощных CPU рекомендуется использовать производительную систему охлаждения - башенный кулер высокого класса или систему жидкостного охлаждения (СЖО) с радиатором от 240 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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