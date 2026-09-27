Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
33х27х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0)
Материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, DisplayPort/HDMI, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, разъемы для подсветки Разъем AM4 для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Современные интерфейсы: два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Полноценное охлаждение: радиаторы системы питания, чипсетный радиатор, утилита Fan Xpert 4 Разъем для адресуемой подсветки второго поколения, синхронизация с подсветкой других совместимых устройств
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, DisplayPort/HDMI, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, разъемы для подсветки Разъем AM4 для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Современные интерфейсы: два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Полноценное охлаждение: радиаторы системы питания, чипсетный радиатор, утилита Fan Xpert 4 Разъем для адресуемой подсветки второго поколения, синхронизация с подсветкой других совместимых устройств
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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