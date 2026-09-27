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Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360278
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
33х27х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0)

Материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, DisplayPort/HDMI, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, разъемы для подсветки Разъем AM4 для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Современные интерфейсы: два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Полноценное охлаждение: радиаторы системы питания, чипсетный радиатор, утилита Fan Xpert 4 Разъем для адресуемой подсветки второго поколения, синхронизация с подсветкой других совместимых устройств



Теги товара: atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический), 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Описание
Материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, DisplayPort/HDMI, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, разъемы для подсветки Разъем AM4 для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Современные интерфейсы: два слота M.2, PCIe 4.0, 1G Ethernet, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Полноценное охлаждение: радиаторы системы питания, чипсетный радиатор, утилита Fan Xpert 4 Разъем для адресуемой подсветки второго поколения, синхронизация с подсветкой других совместимых устройств


Теги товара: atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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