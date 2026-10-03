Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
22
Высота, см
18
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133/3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, USB 3.2 Gen1, SATA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х10
Вес, г.
710
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797)
Материнская плата MSI A520M-K оснащена процессором AMD Socket AM4 и поддерживает память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Она имеет встроенную графику, два слота PCI-Express, четыре порта SATA и два слота M.2 для подключения SSD-дисков. Плата также оснащена аудиокодеком Realtek ALC892 и сетевым адаптером Realtek RTL8125B Gigabit Ethernet.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
22
Высота, см
18
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
2133/3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, USB 3.2 Gen1, SATA
Страна производитель
Китай
Материнская плата MSI A520M-K оснащена процессором AMD Socket AM4 и поддерживает память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Она имеет встроенную графику, два слота PCI-Express, четыре порта SATA и два слота M.2 для подключения SSD-дисков. Плата также оснащена аудиокодеком Realtek ALC892 и сетевым адаптером Realtek RTL8125B Gigabit Ethernet.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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