Описание товара Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi является флагманским решением для энтузиастов и геймеров, стремящихся построить бескомпромиссную систему на базе процессоров Intel. Она идеально подходит для мощных сборок с процессорами Core i7 и Core i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал в самых требовательных сценариях: от игр с высоким FPS на максимальных настройках до профессиональной работы с 4K-видео, 3D-моделирования и стриминга без потери производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является топовый чипсет Intel Z690, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную поддержку разгона процессора и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт, систем жидкостного охлаждения и удобной прокладки кабелей. Благодаря этому выбору, сборка системы становится более гибкой и продуманной.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальной частотой до 6400 МГц (в режиме разгона) и общим объёмом до 128 ГБ. Для видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения. Кроме того, плата оснащена внушительным набором слотов для накопителей: несколько M.2 с поддержкой высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 NVMe, каждый из которых снабжен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 18+1 фазы, что обеспечивает колоссальный запас мощности и стабильности даже при экстремальном разгоне флагманских CPU Intel. Использование качественных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов, а также массивных радиаторов на зоне VRM гарантирует холодную и надежную работу под любой нагрузкой. Для питания процессора требуются два разъема 8-pin, что свидетельствует о высоком энергетическом потенциале платы и необходимости использования качественного блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, обеспечивающий скорость до 20 Гбит/с. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, гарантирующие минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу файлов. Встроенный звуковой кодек ROG SupremeFX ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712 обеспечивает чистое и детализированное звучание уровня дискретных аудиокарт.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания CPU, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта материнская плата совместима только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 к ней не подойдут. Для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; для этого плата оснащена удобной функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора.