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Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi

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Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 1
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 2
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 3
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 4
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 5
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 6
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 7
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 8
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 9
Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z690
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 1
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 2
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 3
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 4
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 5
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 6
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 7
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 8
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 9
  • Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508334
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z690
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Optical S/PDIF out, 2 x Разъем для антенны
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
36х31х11
Вес, кг.
3.5

Описание товара Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi является флагманским решением для энтузиастов и геймеров, стремящихся построить бескомпромиссную систему на базе процессоров Intel. Она идеально подходит для мощных сборок с процессорами Core i7 и Core i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал в самых требовательных сценариях: от игр с высоким FPS на максимальных настройках до профессиональной работы с 4K-видео, 3D-моделирования и стриминга без потери производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является топовый чипсет Intel Z690, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную поддержку разгона процессора и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт, систем жидкостного охлаждения и удобной прокладки кабелей. Благодаря этому выбору, сборка системы становится более гибкой и продуманной.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальной частотой до 6400 МГц (в режиме разгона) и общим объёмом до 128 ГБ. Для видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения. Кроме того, плата оснащена внушительным набором слотов для накопителей: несколько M.2 с поддержкой высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 NVMe, каждый из которых снабжен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 18+1 фазы, что обеспечивает колоссальный запас мощности и стабильности даже при экстремальном разгоне флагманских CPU Intel. Использование качественных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов, а также массивных радиаторов на зоне VRM гарантирует холодную и надежную работу под любой нагрузкой. Для питания процессора требуются два разъема 8-pin, что свидетельствует о высоком энергетическом потенциале платы и необходимости использования качественного блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, обеспечивающий скорость до 20 Гбит/с. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, гарантирующие минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу файлов. Встроенный звуковой кодек ROG SupremeFX ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712 обеспечивает чистое и детализированное звучание уровня дискретных аудиокарт.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания CPU, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта материнская плата совместима только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 к ней не подойдут. Для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; для этого плата оснащена удобной функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z690
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Optical S/PDIF out, 2 x Разъем для антенны
Страна производитель
Тайвань
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus Rog Strix Z690-E Gaming Wifi является флагманским решением для энтузиастов и геймеров, стремящихся построить бескомпромиссную систему на базе процессоров Intel. Она идеально подходит для мощных сборок с процессорами Core i7 и Core i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал в самых требовательных сценариях: от игр с высоким FPS на максимальных настройках до профессиональной работы с 4K-видео, 3D-моделирования и стриминга без потери производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является топовый чипсет Intel Z690, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает полную поддержку разгона процессора и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт, систем жидкостного охлаждения и удобной прокладки кабелей. Благодаря этому выбору, сборка системы становится более гибкой и продуманной.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей с максимальной частотой до 6400 МГц (в режиме разгона) и общим объёмом до 128 ГБ. Для видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения. Кроме того, плата оснащена внушительным набором слотов для накопителей: несколько M.2 с поддержкой высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 NVMe, каждый из которых снабжен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 18+1 фазы, что обеспечивает колоссальный запас мощности и стабильности даже при экстремальном разгоне флагманских CPU Intel. Использование качественных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов, а также массивных радиаторов на зоне VRM гарантирует холодную и надежную работу под любой нагрузкой. Для питания процессора требуются два разъема 8-pin, что свидетельствует о высоком энергетическом потенциале платы и необходимости использования качественного блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, обеспечивающий скорость до 20 Гбит/с. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, гарантирующие минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу файлов. Встроенный звуковой кодек ROG SupremeFX ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712 обеспечивает чистое и детализированное звучание уровня дискретных аудиокарт.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания CPU, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта материнская плата совместима только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 к ней не подойдут. Для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; для этого плата оснащена удобной функцией BIOS FlashBack, позволяющей обновить прошивку без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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