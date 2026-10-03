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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634424
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
20.3
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DIGI+ VRM & EPU, 2xDDR4, LGA 1200 Socket, Intel 11th & 10th Gen Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 32Gb/s M.2, PCIe 3.0 x4 & SATA modes, Intel Optane Memory Ready, 4xSATA 6Gb/s, Intel H470 Chipset, 4xFront USB 2.0, 1xPS/2, 2xUSB 2.0, HDMI, VGA, 4xUSB 3.2 Gen 1, Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0)

Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel® 11-го и 10-го поколений. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME H510M-K R2.0 предоставляет обычным пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.



Теги товара: с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H510M-K R2.0 (90MB1E80-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
20.3
Чипсет
Intel H470
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DIGI+ VRM & EPU, 2xDDR4, LGA 1200 Socket, Intel 11th & 10th Gen Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 32Gb/s M.2, PCIe 3.0 x4 & SATA modes, Intel Optane Memory Ready, 4xSATA 6Gb/s, Intel H470 Chipset, 4xFront USB 2.0, 1xPS/2, 2xUSB 2.0, HDMI, VGA, 4xUSB 3.2 Gen 1, Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio jacks
Описание
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel® 11-го и 10-го поколений. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME H510M-K R2.0 предоставляет обычным пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций.


Теги товара: с m.2
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Отзывы


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