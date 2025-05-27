Top.Mail.Ru
Материнская плата Asrock A520M PRO4 Socket AM4 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asrock A520M PRO4 Socket AM4

19 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 1
Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 2
Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 3
Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 4
Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 4
  • Материнская плата Asrock A520M PRO4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
65х55х29
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asrock A520M PRO4 Socket AM4

Материнская плата ASRock A520M Pro4 – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 128 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4733 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASRock A520M Pro4 поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock A520M PRO4 Socket AM4

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
merk

Достоинства:


Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Богдан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Волков К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло, все воткнул все работает



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASRock A520M Pro4 – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 128 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4733 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASRock A520M Pro4 поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
merk

Достоинства:


Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Богдан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Волков К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло, все воткнул все работает


Материнская плата Asrock A520M PRO4 Socket AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...