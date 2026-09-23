Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M-K, AM5, B650, 2*DDR5
Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 отлично подойдёт для сборки современного и производительного ПК. Поддержка новейшей памяти DDR5 с частотой до 5200 МГц даёт великолепный разгон и плавную работу в самых требовательных задачах. Форм-фактор mATX делает плату компактной — размер всего 22 на 22,5 см, она легко впишется даже в небольшие корпуса, но при этом позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти через 2 слота DIMM. PCI Express 5.0 открывает путь к топовым видеокартам и сверхбыстрой работе. Приятный бонус — встроенный Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи без лишних проводов. Socket AM5 расширяет возможности по выбору современных процессоров, а качественная сборка MAXSUN гарантирует надёжность каждый день.
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