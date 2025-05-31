Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 является отличной основой для создания надежных рабочих и домашних систем с ограниченным бюджетом. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, компьютера для учебы или мультимедийного центра, где во главе угла стоят стабильность и экономичность. Эта плата станет сбалансированным выбором для связки с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя использовать доступную оперативную память стандарта DDR4 и направить бюджет на более производительный процессор или видеокарту.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который работает с процессорным разъемом LGA1700. Это обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel, предлагая при этом поддержку современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением как для стандартных, так и для более компактных корпусов, что особенно ценно при ограниченном пространстве на рабочем месте.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей MSI PRO B760M-E является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия полной производительности процессора, поэтому рекомендуется установка двух модулей памяти. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для установки скоростного твердотельного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств, работающий также по шине PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность при работе с процессорами начального и среднего уровня без разгона. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU уровня Core i5 без индекса "K" при выполнении повседневных и офисных задач, а также в нетребовательных играх. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели полностью удовлетворяет потребности большинства пользователей: здесь присутствуют порты USB, включая более быстрые USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения к интернету, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За обработку звука отвечает базовый аудиокодек, возможностей которого достаточно для рабочих задач, просмотра видео и фоновой музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата работает исключительно с оперативной памятью типа DDR4. Чипсет B760 не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту ОЗУ через XMP-профили. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Данная модель - это прагматичный выбор для тех, кто ищет функциональную и недорогую основу для стабильного компьютера без излишеств.