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Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4

16 Отзывы
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Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 7
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 8
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 9
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 10
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 11
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 12
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 13
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 14
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 15
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 16
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4
6 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 является отличной основой для создания надежных рабочих и домашних систем с ограниченным бюджетом. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, компьютера для учебы или мультимедийного центра, где во главе угла стоят стабильность и экономичность. Эта плата станет сбалансированным выбором для связки с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя использовать доступную оперативную память стандарта DDR4 и направить бюджет на более производительный процессор или видеокарту.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который работает с процессорным разъемом LGA1700. Это обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel, предлагая при этом поддержку современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением как для стандартных, так и для более компактных корпусов, что особенно ценно при ограниченном пространстве на рабочем месте.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей MSI PRO B760M-E является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия полной производительности процессора, поэтому рекомендуется установка двух модулей памяти. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для установки скоростного твердотельного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств, работающий также по шине PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность при работе с процессорами начального и среднего уровня без разгона. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU уровня Core i5 без индекса "K" при выполнении повседневных и офисных задач, а также в нетребовательных играх. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели полностью удовлетворяет потребности большинства пользователей: здесь присутствуют порты USB, включая более быстрые USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения к интернету, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За обработку звука отвечает базовый аудиокодек, возможностей которого достаточно для рабочих задач, просмотра видео и фоновой музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата работает исключительно с оперативной памятью типа DDR4. Чипсет B760 не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту ОЗУ через XMP-профили. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Данная модель - это прагматичный выбор для тех, кто ищет функциональную и недорогую основу для стабильного компьютера без излишеств.



Теги товара: micro-atx

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 является отличной основой для создания надежных рабочих и домашних систем с ограниченным бюджетом. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, компьютера для учебы или мультимедийного центра, где во главе угла стоят стабильность и экономичность. Эта плата станет сбалансированным выбором для связки с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя использовать доступную оперативную память стандарта DDR4 и направить бюджет на более производительный процессор или видеокарту.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который работает с процессорным разъемом LGA1700. Это обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel, предлагая при этом поддержку современных интерфейсов, таких как PCIe 4.0. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением как для стандартных, так и для более компактных корпусов, что особенно ценно при ограниченном пространстве на рабочем месте.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей MSI PRO B760M-E является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке. Два слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия полной производительности процессора, поэтому рекомендуется установка двух модулей памяти. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для установки скоростного твердотельного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств, работающий также по шине PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность при работе с процессорами начального и среднего уровня без разгона. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU уровня Core i5 без индекса "K" при выполнении повседневных и офисных задач, а также в нетребовательных играх. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели полностью удовлетворяет потребности большинства пользователей: здесь присутствуют порты USB, включая более быстрые USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения к интернету, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За обработку звука отвечает базовый аудиокодек, возможностей которого достаточно для рабочих задач, просмотра видео и фоновой музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата работает исключительно с оперативной памятью типа DDR4. Чипсет B760 не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту ОЗУ через XMP-профили. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или быть готовым к этой процедуре. Данная модель - это прагматичный выбор для тех, кто ищет функциональную и недорогую основу для стабильного компьютера без излишеств.



Теги товара: micro-atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Климентий П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Приехала в не запечатанной коробке! Коробка не заклеена даже скотчем. Это новое слово в доставке дорогих товаров. Но вроде бы то, что заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Маловато разъёмов sata. Нет в комплекте спикера).
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично ,новый, в заводской упаковке , как поставлю, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илон М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает


Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4 - этот товар вы можете купить по цене 6880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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