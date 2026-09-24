Материнская плата Gigabyte B840M D2H
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M D2H
Материнская плата Gigabyte формата mATX — компактное решение с размерами всего 24,4?24,4 см, идеально подходит для тех, кто ценит пространство без ущерба для возможностей. Два слота памяти DDR5 с поддержкой до впечатляющих 128 ГБ и частотой до 7600 МГц — настоящий пропуск в мир высокой производительности и быстрой работы современных приложений. Для хранения — сразу два слота M.2, что даёт широкий простор для создания быстрых и ёмких конфигураций. Основана на современном чипсете AMD B840 и подходит для процессоров с сокетом AM5. Слоты PCI Express 4.0 обеспечивают отличное взаимодействие с современными комплектующими. Отличный выбор для мощных домашних и рабочих систем без излишеств.
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