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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4

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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 1
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 2
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 3
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 4
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 5
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 6
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 7
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 8
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 9
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 10
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 11
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 12
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 13
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 14
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 15
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 16
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 17
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 18
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 19
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 20
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 21
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 22
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 23
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 24
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 25
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 26
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 27
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 28
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 29
Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 5
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 6
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 7
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 8
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 9
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 10
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 11
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 12
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 13
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 14
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 15
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 16
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 17
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 18
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 19
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 20
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 21
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 22
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 23
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 24
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 25
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 26
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 27
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 28
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 29
  • Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
7 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.22

Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4

Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 Материнская плата MSI B550M PRO-VDH (AM4, mATX) идеально подходит для сборки мощного игрового или рабочего ПК, где требуется стабильная работа под высокой нагрузкой. Эта материнская плата для пк обеспечивает поддержку процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и будущих моделей после обновления BIOS, что позволяет легко апгрейдить систему без замены основы. Благодаря совместимости с памятью DDR4 до 4400+ МГц в режиме разгона, плата для компьютера гарантирует высокую производительность для задач вроде видеоредактирования или игр. Высокоскоростные интерфейсы PCIe 4.0 и Lightning Gen4 x4 M.2 с защитой M.2 Shield Frozr ускоряют передачу данных, делая загрузку файлов и запуск приложений мгновенной. Эффективная система охлаждения с прокладкой теплопроводностью 7 Вт/(мK), дополнительной термопрокладкой дросселя и M.2 Shield Frozr предотвращает перегрев даже в интенсивных сценариях, обеспечивая непрерывную работу. Передовые решения вроде Core Boost, цифрового ШИМ-контроллера, платы с увеличенным содержанием меди, Creator Genie и DDR4 Boost оптимизируют энергопотребление и стабильность. Аудиосистема Audio Boost даёт звук студийного качества для иммерсивного опыта, а приложение Dragon Center упрощает управление через удобный интерфейс, объединяющий утилиты MSI. Материнская плата ЭмСиАй сочетает эти элементы в компактном форм-факторе mATX, подходящем для большинства корпусов. Такая плата подойдёт энтузиастам, собирающим ПК для гейминга или профессионального использования, где важны скорость и надёжность. С сокетом AM4 она совместима с широким спектром компонентов AMD, минимизируя затраты на обновления. В итоге, MSI B550M PRO-VDH предлагает баланс характеристик для долгосрочной эксплуатации без компромиссов в производительности. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , atx , e-atx , mini-atx , сокет lga1700 , ddr5 , c usb 2.0 Теги товара: micro-atx , сокет am4 , с m.2



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 Материнская плата MSI B550M PRO-VDH (AM4, mATX) идеально подходит для сборки мощного игрового или рабочего ПК, где требуется стабильная работа под высокой нагрузкой. Эта материнская плата для пк обеспечивает поддержку процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и будущих моделей после обновления BIOS, что позволяет легко апгрейдить систему без замены основы. Благодаря совместимости с памятью DDR4 до 4400+ МГц в режиме разгона, плата для компьютера гарантирует высокую производительность для задач вроде видеоредактирования или игр. Высокоскоростные интерфейсы PCIe 4.0 и Lightning Gen4 x4 M.2 с защитой M.2 Shield Frozr ускоряют передачу данных, делая загрузку файлов и запуск приложений мгновенной. Эффективная система охлаждения с прокладкой теплопроводностью 7 Вт/(мK), дополнительной термопрокладкой дросселя и M.2 Shield Frozr предотвращает перегрев даже в интенсивных сценариях, обеспечивая непрерывную работу. Передовые решения вроде Core Boost, цифрового ШИМ-контроллера, платы с увеличенным содержанием меди, Creator Genie и DDR4 Boost оптимизируют энергопотребление и стабильность. Аудиосистема Audio Boost даёт звук студийного качества для иммерсивного опыта, а приложение Dragon Center упрощает управление через удобный интерфейс, объединяющий утилиты MSI. Материнская плата ЭмСиАй сочетает эти элементы в компактном форм-факторе mATX, подходящем для большинства корпусов. Такая плата подойдёт энтузиастам, собирающим ПК для гейминга или профессионального использования, где важны скорость и надёжность. С сокетом AM4 она совместима с широким спектром компонентов AMD, минимизируя затраты на обновления. В итоге, MSI B550M PRO-VDH предлагает баланс характеристик для долгосрочной эксплуатации без компромиссов в производительности. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , atx , e-atx , mini-atx , сокет lga1700 , ddr5 , c usb 2.0 Теги товара: micro-atx , сокет am4 , с m.2


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Отзывы


Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 - по цене 7960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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