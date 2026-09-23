Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
Описание товара Материнская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4 Материнская плата MSI B550M PRO-VDH (AM4, mATX) идеально подходит для сборки мощного игрового или рабочего ПК, где требуется стабильная работа под высокой нагрузкой. Эта материнская плата для пк обеспечивает поддержку процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и будущих моделей после обновления BIOS, что позволяет легко апгрейдить систему без замены основы. Благодаря совместимости с памятью DDR4 до 4400+ МГц в режиме разгона, плата для компьютера гарантирует высокую производительность для задач вроде видеоредактирования или игр. Высокоскоростные интерфейсы PCIe 4.0 и Lightning Gen4 x4 M.2 с защитой M.2 Shield Frozr ускоряют передачу данных, делая загрузку файлов и запуск приложений мгновенной. Эффективная система охлаждения с прокладкой теплопроводностью 7 Вт/(мK), дополнительной термопрокладкой дросселя и M.2 Shield Frozr предотвращает перегрев даже в интенсивных сценариях, обеспечивая непрерывную работу. Передовые решения вроде Core Boost, цифрового ШИМ-контроллера, платы с увеличенным содержанием меди, Creator Genie и DDR4 Boost оптимизируют энергопотребление и стабильность. Аудиосистема Audio Boost даёт звук студийного качества для иммерсивного опыта, а приложение Dragon Center упрощает управление через удобный интерфейс, объединяющий утилиты MSI. Материнская плата ЭмСиАй сочетает эти элементы в компактном форм-факторе mATX, подходящем для большинства корпусов. Такая плата подойдёт энтузиастам, собирающим ПК для гейминга или профессионального использования, где важны скорость и надёжность. С сокетом AM4 она совместима с широким спектром компонентов AMD, минимизируя затраты на обновления. В итоге, MSI B550M PRO-VDH предлагает баланс характеристик для долгосрочной эксплуатации без компромиссов в производительности. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , atx , e-atx , mini-atx , сокет lga1700 , ddr5 , c usb 2.0 Теги товара: micro-atx , сокет am4 , с m.2
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