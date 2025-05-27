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Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4

19 Отзывы
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Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
  • Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 404375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
9 360 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
13 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 является превосходной основой для создания производительной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать сбалансированный ПК для современных игр в разрешении 1080p и 1440p, а также для начинающих создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Наиболее оптимально эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами AMD Ryzen 5 (например, 5600X) и Ryzen 7 (например, 5700X или 5800X) на сокете AM4, обеспечивая им стабильное питание и необходимый функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD B550, установленный на сокет AM4, что делает его ключевым решением для процессоров Ryzen серий 3000 и 5000. Главное преимущество чипсета B550 - поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного M.2 накопителя, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобство при сборке, но требует соответствующего по размеру корпуса, способного вместить компонент таких габаритов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Максимальный поддерживаемый объём составляет 128 ГБ, а заявленная поддержка частот позволяет использовать высокоскоростные комплекты для достижения лучшей отзывчивости системы. Для карт расширения плата оснащена основным усиленным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительными слотами PCIe 3.0 для других устройств. Для быстрых накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для сверхскоростных NVMe SSD и второй, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 10+3 фазной схеме с использованием качественных компонентов, включая DrMOS, что обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 7. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы процессоров в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B550 GAMING X V2 расположен современный набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1 и скоростные USB 3.2 Gen 2 Type-A для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость соединения с минимальными задержками, что оценят геймеры и пользователи, работающие с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что ваш процессор совместим с чипсетом B550; в частности, эта плата не поддерживает старые процессоры Ryzen 1000/2000 серий и некоторые APU 3000-й серии. Хотя данная модель V2 часто поставляется с обновленным BIOS для поддержки Ryzen 5000, для самых свежих процессоров может потребоваться обновление прошивки, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus без необходимости установки CPU. Для сборки потребуется корпус стандарта ATX и блок питания с 8-pin разъёмом для процессора, а для мощных сборок рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для охлаждения зоны VRM.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
merk

Достоинства:


Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Богдан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Волков К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло, все воткнул все работает



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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
13 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 является превосходной основой для создания производительной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать сбалансированный ПК для современных игр в разрешении 1080p и 1440p, а также для начинающих создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Наиболее оптимально эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами AMD Ryzen 5 (например, 5600X) и Ryzen 7 (например, 5700X или 5800X) на сокете AM4, обеспечивая им стабильное питание и необходимый функционал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD B550, установленный на сокет AM4, что делает его ключевым решением для процессоров Ryzen серий 3000 и 5000. Главное преимущество чипсета B550 - поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного M.2 накопителя, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобство при сборке, но требует соответствующего по размеру корпуса, способного вместить компонент таких габаритов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Максимальный поддерживаемый объём составляет 128 ГБ, а заявленная поддержка частот позволяет использовать высокоскоростные комплекты для достижения лучшей отзывчивости системы. Для карт расширения плата оснащена основным усиленным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительными слотами PCIe 3.0 для других устройств. Для быстрых накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для сверхскоростных NVMe SSD и второй, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 10+3 фазной схеме с использованием качественных компонентов, включая DrMOS, что обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 7. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы процессоров в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B550 GAMING X V2 расположен современный набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1 и скоростные USB 3.2 Gen 2 Type-A для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость соединения с минимальными задержками, что оценят геймеры и пользователи, работающие с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что ваш процессор совместим с чипсетом B550; в частности, эта плата не поддерживает старые процессоры Ryzen 1000/2000 серий и некоторые APU 3000-й серии. Хотя данная модель V2 часто поставляется с обновленным BIOS для поддержки Ryzen 5000, для самых свежих процессоров может потребоваться обновление прошивки, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus без необходимости установки CPU. Для сборки потребуется корпус стандарта ATX и блок питания с 8-pin разъёмом для процессора, а для мощных сборок рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для охлаждения зоны VRM.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
В Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
merk

Достоинства:


Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Богдан Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Волков К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло, все воткнул все работает


Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4 - по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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