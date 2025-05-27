Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 является превосходной основой для создания производительной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать сбалансированный ПК для современных игр в разрешении 1080p и 1440p, а также для начинающих создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Наиболее оптимально эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами AMD Ryzen 5 (например, 5600X) и Ryzen 7 (например, 5700X или 5800X) на сокете AM4, обеспечивая им стабильное питание и необходимый функционал.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет AMD B550, установленный на сокет AM4, что делает его ключевым решением для процессоров Ryzen серий 3000 и 5000. Главное преимущество чипсета B550 - поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного M.2 накопителя, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобство при сборке, но требует соответствующего по размеру корпуса, способного вместить компонент таких габаритов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Максимальный поддерживаемый объём составляет 128 ГБ, а заявленная поддержка частот позволяет использовать высокоскоростные комплекты для достижения лучшей отзывчивости системы. Для карт расширения плата оснащена основным усиленным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительными слотами PCIe 3.0 для других устройств. Для быстрых накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для сверхскоростных NVMe SSD и второй, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 10+3 фазной схеме с использованием качественных компонентов, включая DrMOS, что обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 7. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы процессоров в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B550 GAMING X V2 расположен современный набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1 и скоростные USB 3.2 Gen 2 Type-A для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость соединения с минимальными задержками, что оценят геймеры и пользователи, работающие с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением убедитесь, что ваш процессор совместим с чипсетом B550; в частности, эта плата не поддерживает старые процессоры Ryzen 1000/2000 серий и некоторые APU 3000-й серии. Хотя данная модель V2 часто поставляется с обновленным BIOS для поддержки Ryzen 5000, для самых свежих процессоров может потребоваться обновление прошивки, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus без необходимости установки CPU. Для сборки потребуется корпус стандарта ATX и блок питания с 8-pin разъёмом для процессора, а для мощных сборок рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для охлаждения зоны VRM.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
-
В наличииЦена 9 310 руб.2328 руб. в СплитМатеринская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYT...
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF Gaming A520M-PLUS II
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 EAGLE
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
-
В наличииЦена 9 770 руб. 11 340 руб.2443 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN ...
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 является превосходной основой для создания производительной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, желающих собрать сбалансированный ПК для современных игр в разрешении 1080p и 1440p, а также для начинающих создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Наиболее оптимально эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами AMD Ryzen 5 (например, 5600X) и Ryzen 7 (например, 5700X или 5800X) на сокете AM4, обеспечивая им стабильное питание и необходимый функционал.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет AMD B550, установленный на сокет AM4, что делает его ключевым решением для процессоров Ryzen серий 3000 и 5000. Главное преимущество чипсета B550 - поддержка интерфейса PCIe 4.0 для основного слота видеокарты и одного M.2 накопителя, что обеспечивает максимальную пропускную способность для современных компонентов. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и удобство при сборке, но требует соответствующего по размеру корпуса, способного вместить компонент таких габаритов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Максимальный поддерживаемый объём составляет 128 ГБ, а заявленная поддержка частот позволяет использовать высокоскоростные комплекты для достижения лучшей отзывчивости системы. Для карт расширения плата оснащена основным усиленным слотом PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительными слотами PCIe 3.0 для других устройств. Для быстрых накопителей есть два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 x4 для сверхскоростных NVMe SSD и второй, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 10+3 фазной схеме с использованием качественных компонентов, включая DrMOS, что обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 7. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM способствует эффективному отводу тепла, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для обеспечения стабильной работы процессоров в штатном режиме и при умеренном автоматическом разгоне.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B550 GAMING X V2 расположен современный набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1 и скоростные USB 3.2 Gen 2 Type-A для быстрой передачи данных. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость соединения с минимальными задержками, что оценят геймеры и пользователи, работающие с большими файлами в сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов для создания единого стиля вашей сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением убедитесь, что ваш процессор совместим с чипсетом B550; в частности, эта плата не поддерживает старые процессоры Ryzen 1000/2000 серий и некоторые APU 3000-й серии. Хотя данная модель V2 часто поставляется с обновленным BIOS для поддержки Ryzen 5000, для самых свежих процессоров может потребоваться обновление прошивки, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus без необходимости установки CPU. Для сборки потребуется корпус стандарта ATX и блок питания с 8-pin разъёмом для процессора, а для мощных сборок рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для охлаждения зоны VRM.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Достоинства:
Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Достоинства:
Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Достоинства:
Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Достоинства:
Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Достоинства:
Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Достоинства:
Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Достоинства:
Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришло, все воткнул все работает
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Достоинства:
Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Достоинства:
Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Достоинства:
Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Достоинства:
Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Достоинства:
Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Достоинства:
Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Достоинства:
Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришло, все воткнул все работает