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Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H610I DDR4

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Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569987
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, 2 x DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, 2 x DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610I DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 является идеальным выбором для сборки компактных и энергоэффективных систем. Она отлично подходит для создания домашнего медиацентра (HTPC), тихого офисного ПК или базовой игровой машины, не требующей экстремальной производительности. Данная плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700) без индекса "K", обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр контента в высоком разрешении.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, который предоставляет базовый, но достаточный функционал для большинства пользователей, не планирующих заниматься разгоном процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, а форм-фактор Mini-ITX (170x170 мм) диктует главное предназначение платы - использование в ультракомпактных корпусах. При выборе комплектующих необходимо учитывать ограниченное пространство, характерное для SFF-сборок (Small Form Factor), особенно при подборе системы охлаждения CPU и видеокарты.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет использовать более доступные по цене модули или перенести их из предыдущей сборки. Поддерживается двухканальный режим работы, который значительно повышает производительность системы, с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц с применением XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610I DDR4 спроектирована для надежной работы с процессорами начального и среднего уровня. Она включает в себя 6+1+1 фазы и качественные компоненты, которых вполне достаточно для стабильного питания CPU с умеренным энергопотреблением в штатном режиме. Питание на процессор подается через один 8-pin коннектор, что является стандартом для таких решений и не требует от блока питания наличия специфических разъемов. Эта конфигурация VRM гарантирует стабильность без перегрева при использовании с рекомендованными моделями процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для современного ПК: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт (1GbE LAN). За звук отвечает стандартный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки через три стандартных аудиоразъема. Несмотря на свой компактный размер, плата предоставляет достаточный набор интерфейсов для подключения периферии и комфортной ежедневной эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX. Эта плата не предназначена для разгона процессора или памяти, а ее система питания не рассчитана на использование топовых процессоров Core i7 и i9, особенно с разблокированным множителем. Для установки процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру, возможно, придется выполнять с использованием совместимого процессора 12-го поколения, если у платы отсутствует функция обновления без CPU. Это отличная и надежная основа для компактной сборки, если вы четко понимаете ее возможности и ограничения.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610I DDR4

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу \"подхватила\" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владыкин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Асланбек С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.



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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, 2 x DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, 2 x DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 является идеальным выбором для сборки компактных и энергоэффективных систем. Она отлично подходит для создания домашнего медиацентра (HTPC), тихого офисного ПК или базовой игровой машины, не требующей экстремальной производительности. Данная плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700) без индекса "K", обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр контента в высоком разрешении.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, который предоставляет базовый, но достаточный функционал для большинства пользователей, не планирующих заниматься разгоном процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, а форм-фактор Mini-ITX (170x170 мм) диктует главное предназначение платы - использование в ультракомпактных корпусах. При выборе комплектующих необходимо учитывать ограниченное пространство, характерное для SFF-сборок (Small Form Factor), особенно при подборе системы охлаждения CPU и видеокарты.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет использовать более доступные по цене модули или перенести их из предыдущей сборки. Поддерживается двухканальный режим работы, который значительно повышает производительность системы, с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц с применением XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610I DDR4 спроектирована для надежной работы с процессорами начального и среднего уровня. Она включает в себя 6+1+1 фазы и качественные компоненты, которых вполне достаточно для стабильного питания CPU с умеренным энергопотреблением в штатном режиме. Питание на процессор подается через один 8-pin коннектор, что является стандартом для таких решений и не требует от блока питания наличия специфических разъемов. Эта конфигурация VRM гарантирует стабильность без перегрева при использовании с рекомендованными моделями процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для современного ПК: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт (1GbE LAN). За звук отвечает стандартный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки через три стандартных аудиоразъема. Несмотря на свой компактный размер, плата предоставляет достаточный набор интерфейсов для подключения периферии и комфортной ежедневной эксплуатации.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX. Эта плата не предназначена для разгона процессора или памяти, а ее система питания не рассчитана на использование топовых процессоров Core i7 и i9, особенно с разблокированным множителем. Для установки процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру, возможно, придется выполнять с использованием совместимого процессора 12-го поколения, если у платы отсутствует функция обновления без CPU. Это отличная и надежная основа для компактной сборки, если вы четко понимаете ее возможности и ограничения.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу \"подхватила\" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владыкин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Асланбек С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.


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