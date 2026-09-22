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Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5

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Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 1
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 2
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 3
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 4
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 5
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 6
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 7
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 8
Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 8
  • Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718680
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Характеристики

Бренд
Asus
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), 1 x DisplayPort,1 x HDMI port, 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
980

Описание товара Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5

**Материнская плата ASUS PRIME A620AM-K** — надёжное и производительное решение для сборки современного ПК. **Почему стоит выбрать ASUS PRIME A620AM-K?** * **Совместимость с процессорами AM5:** плата поддерживает современные процессоры, что позволяет создать мощный и производительный компьютер. * **Форм-фактор mATX:** компактная плата идеально подойдёт для небольших корпусов, сохраняя при этом широкие возможности для сборки. * **Поддержка памяти DDR5:** используйте новейшие модули памяти для повышения производительности системы. * **Слоты расширения:** наличие слота PCI Express x16 и PCI Express x1 позволяет установить необходимые расширения и улучшить функциональность ПК. * **Поддержка M.2:** подключите высокоскоростные SSD-накопители для быстрой работы системы и загрузки приложений. * **Видеовыходы HDMI и VGA:** возможность подключения различных типов мониторов для удобства использования. * **Встроенный сетевой адаптер (GLAN):** обеспечьте стабильное подключение к сети без дополнительных адаптеров. С материнской платой ASUS PRIME A620AM-K вы получите надёжную основу для сборки ПК, который будет отвечать вашим требованиям к производительности и функциональности.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), 1 x DisplayPort,1 x HDMI port, 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS PRIME A620AM-K** — надёжное и производительное решение для сборки современного ПК. **Почему стоит выбрать ASUS PRIME A620AM-K?** * **Совместимость с процессорами AM5:** плата поддерживает современные процессоры, что позволяет создать мощный и производительный компьютер. * **Форм-фактор mATX:** компактная плата идеально подойдёт для небольших корпусов, сохраняя при этом широкие возможности для сборки. * **Поддержка памяти DDR5:** используйте новейшие модули памяти для повышения производительности системы. * **Слоты расширения:** наличие слота PCI Express x16 и PCI Express x1 позволяет установить необходимые расширения и улучшить функциональность ПК. * **Поддержка M.2:** подключите высокоскоростные SSD-накопители для быстрой работы системы и загрузки приложений. * **Видеовыходы HDMI и VGA:** возможность подключения различных типов мониторов для удобства использования. * **Встроенный сетевой адаптер (GLAN):** обеспечьте стабильное подключение к сети без дополнительных адаптеров. С материнской платой ASUS PRIME A620AM-K вы получите надёжную основу для сборки ПК, который будет отвечать вашим требованиям к производительности и функциональности.


Теги товара: ddr5, с m.2
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