Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5
**Материнская плата ASUS PRIME A620AM-K** — надёжное и производительное решение для сборки современного ПК. **Почему стоит выбрать ASUS PRIME A620AM-K?** * **Совместимость с процессорами AM5:** плата поддерживает современные процессоры, что позволяет создать мощный и производительный компьютер. * **Форм-фактор mATX:** компактная плата идеально подойдёт для небольших корпусов, сохраняя при этом широкие возможности для сборки. * **Поддержка памяти DDR5:** используйте новейшие модули памяти для повышения производительности системы. * **Слоты расширения:** наличие слота PCI Express x16 и PCI Express x1 позволяет установить необходимые расширения и улучшить функциональность ПК. * **Поддержка M.2:** подключите высокоскоростные SSD-накопители для быстрой работы системы и загрузки приложений. * **Видеовыходы HDMI и VGA:** возможность подключения различных типов мониторов для удобства использования. * **Встроенный сетевой адаптер (GLAN):** обеспечьте стабильное подключение к сети без дополнительных адаптеров. С материнской платой ASUS PRIME A620AM-K вы получите надёжную основу для сборки ПК, который будет отвечать вашим требованиям к производительности и функциональности.
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