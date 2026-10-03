Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B650M-K представляет собой надежную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также для игровых ПК среднего уровня, ориентированных на стабильную производительность в популярных онлайн-играх и ААА-проектах. Эта плата оптимально раскроет потенциал процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая их стабильную работу без переплаты за избыточные функции, свойственные более дорогим моделям.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем устройства является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen с памятью DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных корпусах. Такой формат обеспечивает достаточно места для установки производительной видеокарты и базового набора плат расширения, при этом не требуя компромиссов в ключевой функциональности.
Память и расширение
Плата готова к работе с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для организации эффективного двухканального режима, что является ключом к высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей доступны два слота M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 4.0. Это позволяет создать отзывчивую систему с минимальным временем загрузки игр и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных процессоров Ryzen в штатном режиме и при автоматическом разгоне с помощью технологии Precision Boost Overdrive. Наличие радиаторов на ключевых элементах зоны VRM эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и падение производительности под нагрузкой. Для подключения питания используется стандартный 8-контактный разъем CPU, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в онлайн-играх и при работе с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для большинства повседневных и игровых сценариев использования.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой Asus PRIME B650M-K убедитесь, что выбранный вами процессор AMD Ryzen входит в список совместимых, и учтите, что для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться предварительное обновление BIOS. Эта модель не рассчитана на экстремальный ручной разгон флагманских процессоров; её сильная сторона - это стабильность "из коробки". Также убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 820 руб.2205 руб. в СплитМатеринская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B550M PRO4
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
-
В наличииЦена 9 310 руб.2328 руб. в СплитМатеринская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYT...
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 EAGLE
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
-
В наличииЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B650M-K представляет собой надежную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также для игровых ПК среднего уровня, ориентированных на стабильную производительность в популярных онлайн-играх и ААА-проектах. Эта плата оптимально раскроет потенциал процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая их стабильную работу без переплаты за избыточные функции, свойственные более дорогим моделям.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем устройства является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen с памятью DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных корпусах. Такой формат обеспечивает достаточно места для установки производительной видеокарты и базового набора плат расширения, при этом не требуя компромиссов в ключевой функциональности.
Память и расширение
Плата готова к работе с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для организации эффективного двухканального режима, что является ключом к высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей доступны два слота M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 4.0. Это позволяет создать отзывчивую систему с минимальным временем загрузки игр и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных процессоров Ryzen в штатном режиме и при автоматическом разгоне с помощью технологии Precision Boost Overdrive. Наличие радиаторов на ключевых элементах зоны VRM эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и падение производительности под нагрузкой. Для подключения питания используется стандартный 8-контактный разъем CPU, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в онлайн-играх и при работе с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для большинства повседневных и игровых сценариев использования.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой Asus PRIME B650M-K убедитесь, что выбранный вами процессор AMD Ryzen входит в список совместимых, и учтите, что для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться предварительное обновление BIOS. Эта модель не рассчитана на экстремальный ручной разгон флагманских процессоров; её сильная сторона - это стабильность "из коробки". Также убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)