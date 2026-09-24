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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5

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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723065
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5

Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX идеально впишется даже в небольшие корпуса, не занимая лишнего пространства. Поддержка процессоров на сокете LGA 1700 на базе чипсета Intel B760 позволяет создать производительную систему последнего поколения. Установите до четырёх модулей современной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц — для быстрой работы и надёжной многозадачности. Два слота M.2 расширяют возможности хранения данных, а пара PCI-E x1 пригодится для дополнительных плат и аксессуаров. Эта плата станет отличным выбором для создания универсального и мощного системного блока без лишних излишеств.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX идеально впишется даже в небольшие корпуса, не занимая лишнего пространства. Поддержка процессоров на сокете LGA 1700 на базе чипсета Intel B760 позволяет создать производительную систему последнего поколения. Установите до четырёх модулей современной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц — для быстрой работы и надёжной многозадачности. Два слота M.2 расширяют возможности хранения данных, а пара PCI-E x1 пригодится для дополнительных плат и аксессуаров. Эта плата станет отличным выбором для создания универсального и мощного системного блока без лишних излишеств.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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