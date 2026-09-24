Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX идеально впишется даже в небольшие корпуса, не занимая лишнего пространства. Поддержка процессоров на сокете LGA 1700 на базе чипсета Intel B760 позволяет создать производительную систему последнего поколения. Установите до четырёх модулей современной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц — для быстрой работы и надёжной многозадачности. Два слота M.2 расширяют возможности хранения данных, а пара PCI-E x1 пригодится для дополнительных плат и аксессуаров. Эта плата станет отличным выбором для создания универсального и мощного системного блока без лишних излишеств.
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