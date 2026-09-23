Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
В наличии
Код товара: 733101
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9 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA, HDMI, 3 x Audio jacks,1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, г.
920
Описание товара Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
Asus представляет компактную материнскую плату формата mATX с мощным чипсетом Intel B760 и современным сокетом LGA 1700. Поддержка оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой вплоть до 5600 МГц гарантирует быструю и плавную работу в любых задачах. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти — достаточно и для demanding программ, и для мультитаскинга. Благодаря ширине в 21,1 см плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Для любителей качественного звука предусмотрена 7.1-канальная схема. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire упрощает выбор тем, кто выбирает надёжность и стабильную работу на одной видеокарте. Современный стандарт PCI Express 4.0 открывает быстрый доступ к новым комплектующим.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA, HDMI, 3 x Audio jacks,1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse
Страна производитель
Китай
Asus представляет компактную материнскую плату формата mATX с мощным чипсетом Intel B760 и современным сокетом LGA 1700. Поддержка оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой вплоть до 5600 МГц гарантирует быструю и плавную работу в любых задачах. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти — достаточно и для demanding программ, и для мультитаскинга. Благодаря ширине в 21,1 см плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Для любителей качественного звука предусмотрена 7.1-канальная схема. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire упрощает выбор тем, кто выбирает надёжность и стабильную работу на одной видеокарте. Современный стандарт PCI Express 4.0 открывает быстрый доступ к новым комплектующим.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - по цене 9940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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