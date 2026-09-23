Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
Материнская плата ASRock B760M Pro RS предназначена для сборки высокопроизводительной рабочей станции, мультимедийного и игрового ПК. Она относится к моделям компактного форм-фактора Micro-ATX и поддерживает установку процессора Intel 12/13/14 поколения. Плата позволяет задействовать до 192 ГБ оперативной памяти в 4 слота DDR5. Слот PCIe 5.0 x16 предусматривает размещение дискретной видеокарты. Для жестких дисков есть 4 слота SATA, а для скоростных твердотельных накопителей – 3 разъема Hyper M.2 с интерфейсом PCIe Gen4x4. Для стабильного соединения с Интернетом реализован сетевой контроллер LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. В один разъем M.2 Key E можно подключить модуль беспроводной связи. Материнская плата ASRock B760M Pro RS оснащена встроенной подсветкой и управляемыми разъемами RGB для подключения внешних устройств. Охлаждающие радиаторы защищают комплектующие от перегрева при разной вычислительной нагрузке.
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