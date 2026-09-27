Материнская плата Asus PRO H610T D4-CSM
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%11 400 руб. 17 030 руб.
В наличии
Код товара: 602853
|
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Загружаем...
11 400 руб. -33%
17 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
680
Описание товара Материнская плата Asus PRO H610T D4-CSM
Материнская плата ASUS Pro H610T D4-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T D4-CSM.
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Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, HDMI
Страна производитель
Китай
Материнская плата ASUS Pro H610T D4-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T D4-CSM.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Материнская плата Asus PRO H610T D4-CSM - данный товар вы можете купить по цене 11400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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