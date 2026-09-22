Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716723
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания производительного игрового ПК, способного справиться с требовательными играми в Full HD и Quad HD разрешении, а также для построения рабочей станции для обработки фото, видеомонтажа начального уровня и программирования. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание без переплат за избыточные функции разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой этой модели служит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данная связка предоставляет доступ к актуальным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 4.0, при этом исключая возможность разгона процессора по множителю, что делает плату более доступной. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость: плату можно установить как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, что дает свободу выбора при подборе остальных комплектующих системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет использовать преимущества нового поколения ОЗУ для повышения производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживается двухканальный режим работы и XMP-профили для автоматической настройки высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B860M EAGLE V2 спроектирована с упором на надёжность и долговечность, что является отличительной чертой серии EAGLE. Она обеспечивает стабильное напряжение для процессоров среднего уровня мощности даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой стабильности и рендеринга. Питание на CPU подается через стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 для быстрой передачи данных и современные видеовыходы для использования встроенной графики. Сетевое подключение реализовано через быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость скачивания. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, достаточный для большинства игровых и мультимедийных задач без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является отличным выбором для сборок без экстремального разгона процессора, ориентированных на стабильность и долгосрочную работу. При выборе процессоров Intel Core 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте производителя. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU для обеспечения стабильной работы системы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания производительного игрового ПК, способного справиться с требовательными играми в Full HD и Quad HD разрешении, а также для построения рабочей станции для обработки фото, видеомонтажа начального уровня и программирования. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание без переплат за избыточные функции разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой этой модели служит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данная связка предоставляет доступ к актуальным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 4.0, при этом исключая возможность разгона процессора по множителю, что делает плату более доступной. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость: плату можно установить как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, что дает свободу выбора при подборе остальных комплектующих системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет использовать преимущества нового поколения ОЗУ для повышения производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживается двухканальный режим работы и XMP-профили для автоматической настройки высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B860M EAGLE V2 спроектирована с упором на надёжность и долговечность, что является отличительной чертой серии EAGLE. Она обеспечивает стабильное напряжение для процессоров среднего уровня мощности даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой стабильности и рендеринга. Питание на CPU подается через стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 для быстрой передачи данных и современные видеовыходы для использования встроенной графики. Сетевое подключение реализовано через быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость скачивания. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, достаточный для большинства игровых и мультимедийных задач без необходимости покупки дискретной звуковой карты.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является отличным выбором для сборок без экстремального разгона процессора, ориентированных на стабильность и долгосрочную работу. При выборе процессоров Intel Core 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте производителя. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU для обеспечения стабильной работы системы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...