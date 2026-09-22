Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания производительного игрового ПК, способного справиться с требовательными играми в Full HD и Quad HD разрешении, а также для построения рабочей станции для обработки фото, видеомонтажа начального уровня и программирования. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание без переплат за избыточные функции разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой этой модели служит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данная связка предоставляет доступ к актуальным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 4.0, при этом исключая возможность разгона процессора по множителю, что делает плату более доступной. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость: плату можно установить как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, что дает свободу выбора при подборе остальных комплектующих системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет использовать преимущества нового поколения ОЗУ для повышения производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживается двухканальный режим работы и XMP-профили для автоматической настройки высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B860M EAGLE V2 спроектирована с упором на надёжность и долговечность, что является отличительной чертой серии EAGLE. Она обеспечивает стабильное напряжение для процессоров среднего уровня мощности даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой стабильности и рендеринга. Питание на CPU подается через стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 для быстрой передачи данных и современные видеовыходы для использования встроенной графики. Сетевое подключение реализовано через быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость скачивания. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, достаточный для большинства игровых и мультимедийных задач без необходимости покупки дискретной звуковой карты.
Важные нюансы перед покупкой
Эта материнская плата является отличным выбором для сборок без экстремального разгона процессора, ориентированных на стабильность и долгосрочную работу. При выборе процессоров Intel Core 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте производителя. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU для обеспечения стабильной работы системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 11 760 руб. 18 370 руб.2940 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2 представляет собой сбалансированное и надёжное решение для сборки современных персональных компьютеров среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для создания производительного игрового ПК, способного справиться с требовательными играми в Full HD и Quad HD разрешении, а также для построения рабочей станции для обработки фото, видеомонтажа начального уровня и программирования. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание без переплат за избыточные функции разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой этой модели служит современный чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700. Данная связка предоставляет доступ к актуальным технологиям, включая поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 4.0, при этом исключая возможность разгона процессора по множителю, что делает плату более доступной. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость: плату можно установить как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, что дает свободу выбора при подборе остальных комплектующих системы.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет использовать преимущества нового поколения ОЗУ для повышения производительности в играх и рабочих приложениях. Поддерживается двухканальный режим работы и XMP-профили для автоматической настройки высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется два слота M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивая молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B860M EAGLE V2 спроектирована с упором на надёжность и долговечность, что является отличительной чертой серии EAGLE. Она обеспечивает стабильное напряжение для процессоров среднего уровня мощности даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой стабильности и рендеринга. Питание на CPU подается через стандартный 8-контактный разъем, что гарантирует совместимость с большинством качественных блоков питания на рынке.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 для быстрой передачи данных и современные видеовыходы для использования встроенной графики. Сетевое подключение реализовано через быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость скачивания. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, достаточный для большинства игровых и мультимедийных задач без необходимости покупки дискретной звуковой карты.
Важные нюансы перед покупкой
Эта материнская плата является отличным выбором для сборок без экстремального разгона процессора, ориентированных на стабильность и долгосрочную работу. При выборе процессоров Intel Core 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед сборкой рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте производителя. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат форм-фактора Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU для обеспечения стабильной работы системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M EAGLE V2