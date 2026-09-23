Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать мощный игровой или рабочий ПК, но при этом сэкономить, используя более доступную оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами Intel Core i5 и i7 (12-го, 13-го и 14-го поколений) без разблокированного множителя, обеспечивая им стабильное питание для игр, стриминга, видеомонтажа и повседневных задач.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, начиная с 12-го поколения, и открывает доступ к современным технологиям, таким как PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.
Память и расширение
Одним из ключевых преимуществ MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 является поддержка оперативной памяти DDR4, что позволяет либо использовать имеющиеся модули, либо приобрести новые по выгодной цене. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот. Для установки компонентов плата предлагает основной слот PCIe 4.0 x16 для современной видеокарты, а также два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.
Питание и компоненты VRM
Плата оснащена надёжной системой питания процессора (VRM), которая спроектирована для обеспечения стабильной работы даже с производительными моделями Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, гарантируя, что процессор будет получать чистое и стабильное напряжение под длительной нагрузкой в играх или профессиональных приложениях. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов делает эту плату по-настоящему универсальной: на задней панели расположены порты USB, включая скоростные USB 3.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает максимальную гибкость и высокую скорость беспроводной связи. Качественный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Важный момент: данная модель использует память DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для работы с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты MSI M-Flash. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение VRM отлично справятся с работой мощных CPU в штатном режиме и с активированной технологией Turbo Boost.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 410 руб.3103 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 410 руб.3103 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 980 руб.3245 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 14 020 руб.3505 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
-
В наличииЦена 14 020 руб.3505 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 720 руб.3930 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать мощный игровой или рабочий ПК, но при этом сэкономить, используя более доступную оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами Intel Core i5 и i7 (12-го, 13-го и 14-го поколений) без разблокированного множителя, обеспечивая им стабильное питание для игр, стриминга, видеомонтажа и повседневных задач.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, начиная с 12-го поколения, и открывает доступ к современным технологиям, таким как PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.
Память и расширение
Одним из ключевых преимуществ MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 является поддержка оперативной памяти DDR4, что позволяет либо использовать имеющиеся модули, либо приобрести новые по выгодной цене. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот. Для установки компонентов плата предлагает основной слот PCIe 4.0 x16 для современной видеокарты, а также два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.
Питание и компоненты VRM
Плата оснащена надёжной системой питания процессора (VRM), которая спроектирована для обеспечения стабильной работы даже с производительными моделями Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, гарантируя, что процессор будет получать чистое и стабильное напряжение под длительной нагрузкой в играх или профессиональных приложениях. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов делает эту плату по-настоящему универсальной: на задней панели расположены порты USB, включая скоростные USB 3.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает максимальную гибкость и высокую скорость беспроводной связи. Качественный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Важный момент: данная модель использует память DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для работы с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты MSI M-Flash. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение VRM отлично справятся с работой мощных CPU в штатном режиме и с активированной технологией Turbo Boost.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4