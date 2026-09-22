Описание товара Материнская плата MSI B840 GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B840 GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего компьютера на новейшей платформе Intel. Она идеально подходит для геймеров, которые планируют использовать мощные видеокарты в связке с процессорами Intel Core нового поколения, обеспечивая стабильную производительность в требовательных проектах. Плата также станет отличной основой для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой, благодаря быстрым интерфейсам и надежной системе питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B840, разработанный специально для процессоров с сокетом LGA 1851, что делает ее несовместимой с предыдущими поколениями CPU. Этот набор логики предлагает современный функционал без избыточных возможностей для экстремального оверклокинга, присущих Z-чипсетам, что делает его оптимальным по соотношению цены и возможностей. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота DIMM для работы в двухканальном режиме. Плата поддерживает установку до 192 ГБ памяти с высокими тактовыми частотами и профилями XMP, что гарантирует превосходную пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 NVMe, что обеспечивает максимальную скорость чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI B840 GAMING PLUS WIFI спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных процессоров Intel Core под продолжительными нагрузками. Она включает в себя многофазную схему с качественными компонентами и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла от силовых элементов. Наличие двух разъемов дополнительного питания CPU (8+8 pin) свидетельствует о готовности платы обеспечивать стабильное напряжение даже для старших моделей процессоров, что критически важно для сохранения производительности без троттлинга.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая многочисленные порты USB 3.2 разной скорости и современный разъем USB Type-C. За проводное сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное соединение с интернетом и устройствами. Качественный звук гарантирует современный аудиокодек, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB-подсветки MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор, совместимый с сокетом LGA 1851, так как чипы для LGA 1700 и более ранних сокетов не подойдут. Также необходимо приобрести оперативную память стандарта DDR5, поскольку поддержка DDR4 в данной модели отсутствует. Для полноценного питания процессора потребуется блок питания с двумя 8-контактными разъемами EPS (CPU). Хотя плата и не предназначена для экстремального разгона, ее система питания требует хорошей циркуляции воздуха в корпусе, особенно при использовании мощных процессоров.