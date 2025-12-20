Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM является специализированным решением, ориентированным в первую очередь на создание надежных и стабильных рабочих станций для корпоративного сегмента, офисных ПК и систем для малого бизнеса. Благодаря программе Corporate Stable Model (CSM), она обеспечивает длительный жизненный цикл и поставляется с ПО для централизованного управления ASUS Control Center Express. Эта плата станет отличной основой для сборок, где приоритетом являются безотказность и простота администрирования, а не игровая производительность. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, не требующими разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит базовый чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Выбор этого чипсета подчёркивает нацеленность платы на рабочие задачи без поддержки разгона CPU и памяти, что гарантирует предсказуемую и стабильную работу. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, подходящим как для компактных офисных корпусов, так и для стандартных башен Mid-Tower, предоставляя хороший баланс между размерами и возможностями расширения.
Память и расширение
Плата поддерживает проверенный временем и доступный тип оперативной памяти DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на частотах до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD. Уникальной особенностью для современных плат является наличие устаревшего слота PCI, который может быть критически важен для подключения специфического промышленного или научного оборудования.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с упором на надежность и долговечность при работе со стандартными нагрузками. Она не рассчитана на экстремальные условия и высокие токи, свойственные флагманским разогнанным процессорам, но полностью обеспечивает стабильное питание для моделей Core i3 и i5. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, а качественные компоненты подсистемы VRM гарантируют бесперебойную работу компьютера в режиме 24/7 в рамках офисных и бизнес-приложений.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для офисной работы: несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen 1, видеовыходы для встроенной в процессор графики (HDMI, DisplayPort, VGA), а также сетевой порт Gigabit Ethernet. Важным преимуществом для корпоративного сектора является наличие внутренних разъёмов для вывода COM- и LPT-портов, что обеспечивает совместимость со старым периферийным и торговым оборудованием. Встроенный звуковой кодек обеспечивает базовое качество аудио для рабочих коммуникаций и фонового воспроизведения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании процессоров Intel 13-го и 14-го поколений. Эта модель не предназначена для энтузиастов разгона или геймеров, ищущих максимальную производительность. Её сильная сторона - стабильность, долгосрочная поддержка и функции для бизнеса, такие как ASUS Control Center Express. Для сборки будет достаточно качественного блока питания умеренной мощности, а корпус должен поддерживать форм-фактор Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM является специализированным решением, ориентированным в первую очередь на создание надежных и стабильных рабочих станций для корпоративного сегмента, офисных ПК и систем для малого бизнеса. Благодаря программе Corporate Stable Model (CSM), она обеспечивает длительный жизненный цикл и поставляется с ПО для централизованного управления ASUS Control Center Express. Эта плата станет отличной основой для сборок, где приоритетом являются безотказность и простота администрирования, а не игровая производительность. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, не требующими разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит базовый чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Выбор этого чипсета подчёркивает нацеленность платы на рабочие задачи без поддержки разгона CPU и памяти, что гарантирует предсказуемую и стабильную работу. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, подходящим как для компактных офисных корпусов, так и для стандартных башен Mid-Tower, предоставляя хороший баланс между размерами и возможностями расширения.
Память и расширение
Плата поддерживает проверенный временем и доступный тип оперативной памяти DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на частотах до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD. Уникальной особенностью для современных плат является наличие устаревшего слота PCI, который может быть критически важен для подключения специфического промышленного или научного оборудования.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с упором на надежность и долговечность при работе со стандартными нагрузками. Она не рассчитана на экстремальные условия и высокие токи, свойственные флагманским разогнанным процессорам, но полностью обеспечивает стабильное питание для моделей Core i3 и i5. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, а качественные компоненты подсистемы VRM гарантируют бесперебойную работу компьютера в режиме 24/7 в рамках офисных и бизнес-приложений.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для офисной работы: несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen 1, видеовыходы для встроенной в процессор графики (HDMI, DisplayPort, VGA), а также сетевой порт Gigabit Ethernet. Важным преимуществом для корпоративного сектора является наличие внутренних разъёмов для вывода COM- и LPT-портов, что обеспечивает совместимость со старым периферийным и торговым оборудованием. Встроенный звуковой кодек обеспечивает базовое качество аудио для рабочих коммуникаций и фонового воспроизведения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании процессоров Intel 13-го и 14-го поколений. Эта модель не предназначена для энтузиастов разгона или геймеров, ищущих максимальную производительность. Её сильная сторона - стабильность, долгосрочная поддержка и функции для бизнеса, такие как ASUS Control Center Express. Для сборки будет достаточно качественного блока питания умеренной мощности, а корпус должен поддерживать форм-фактор Micro-ATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришла в открытой коробке, пакет тоже без пломб. Но, на вид материнка новая. Радует, что там два слота под SSS M2. Огорчило,что нет разъема для подключения USB Type C.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Новая оригинальная МП. Все в заводской упаковке (первая такая же куплена в ДНС, есть с чем сравнивать)
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришла в открытой коробке, пакет тоже без пломб. Но, на вид материнка новая. Радует, что там два слота под SSS M2. Огорчило,что нет разъема для подключения USB Type C.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Новая оригинальная МП. Все в заводской упаковке (первая такая же куплена в ДНС, есть с чем сравнивать)