Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб.
В наличии
Код товара: 634435
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, DisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1xPS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio Jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core, 2xPCIe 3.0 x1, 1xAura RGB Header, 3xAddressable Gen 2 Headers, DDR5 support OptiMem II, AM5 Socket for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 1xFront USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), AMD A620 Chipset, 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC)
Материнская плата Asus - PRIME A620M-A-CSM, mATX, AMD A620, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME A620M-A-CSM
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, DisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1xPS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio Jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core, 2xPCIe 3.0 x1, 1xAura RGB Header, 3xAddressable Gen 2 Headers, DDR5 support OptiMem II, AM5 Socket for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 1xFront USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), AMD A620 Chipset, 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0
Материнская плата Asus - PRIME A620M-A-CSM, mATX, AMD A620, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME A620M-A-CSM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Купить Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - по цене 10920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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