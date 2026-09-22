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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6

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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716698
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.49

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6

Материнская плата Gigabyte формата ATX — основа для мощной и современной системы. Благодаря поддержке как DDR4, так и DDR5 памяти и максимальной частоте 4733 МГц, она даст вашему компьютеру быстрый отклик и простор для апгрейда. Два слота памяти идеально подойдут для рабочих и игровых платформ, где ценится баланс между производительностью и компактностью. Один слот M.2 и четыре разъёма SATA открывают гибкие возможности для подключения быстрых накопителей — и для основного диска, и для хранения больших коллекций файлов. Встроенный Wi-Fi снимет вопрос с проводами: стабильная связь — где угодно. Звуковая схема 7.1 подарит насыщенное и объёмное звучание для фильмов, музыки и игр. Поддержка PCI Express 4.0 и слот PCI-E x1 грамотно дополняют арсенал — для современных видеокарт и расширения функционала. Высота 305 см и ширина 244 см делают плату стандартной для удобного монтажа в большинстве корпусов ATX. Gigabyte — надёжный выбор для тех, кто ценит скорость, инновации и богатый функционал.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — основа для мощной и современной системы. Благодаря поддержке как DDR4, так и DDR5 памяти и максимальной частоте 4733 МГц, она даст вашему компьютеру быстрый отклик и простор для апгрейда. Два слота памяти идеально подойдут для рабочих и игровых платформ, где ценится баланс между производительностью и компактностью. Один слот M.2 и четыре разъёма SATA открывают гибкие возможности для подключения быстрых накопителей — и для основного диска, и для хранения больших коллекций файлов. Встроенный Wi-Fi снимет вопрос с проводами: стабильная связь — где угодно. Звуковая схема 7.1 подарит насыщенное и объёмное звучание для фильмов, музыки и игр. Поддержка PCI Express 4.0 и слот PCI-E x1 грамотно дополняют арсенал — для современных видеокарт и расширения функционала. Высота 305 см и ширина 244 см делают плату стандартной для удобного монтажа в большинстве корпусов ATX. Gigabyte — надёжный выбор для тех, кто ценит скорость, инновации и богатый функционал.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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