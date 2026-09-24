Материнская плата Gigabyte B850M D3HP
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M D3HP
Для кого и под какие задачи
Эта плата станет отличным выбором для сборки мощного игрового или рабочего компьютера среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7, например, Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Геймеры оценят поддержку быстрых NVMe-накопителей и современных видеокарт, а создатели контента получат надёжную платформу для видеомонтажа, работы с графикой и стриминга без избыточных вложений в флагманские компоненты.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который представляет собой золотую середину в линейке для сокета AM5. Он предлагает поддержку ключевых современных технологий, включая разгон памяти и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные mATX-модели, позволяя создать мощную систему без лишнего объёма. Сокет AM5 гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и будущими поколениями, обеспечивая хороший задел на будущее.
Память и расширение
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Плата поддерживает профили разгона AMD EXPO, что упрощает достижение высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть два слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4 и второй, работающий на скорости PCIe 4.0 x4, причём основной слот оснащён радиатором для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы, что обеспечивает стабильную и чистую подачу энергии даже при высоких нагрузках. Качественные компоненты, включая драйверы и силовые каскады, позволяют без опасений использовать 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen и активировать технологии автоматического разгона вроде Precision Boost Overdrive (PBO). Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъём, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B650M D3HP представлен хороший набор портов для подключения периферии, включая несколько USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной в процессор графикой. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает высокоскоростное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате есть разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Память DDR4 с этой платой несовместима. Хотя VRM платы достаточно надёжен для большинства сценариев, для экстремального ручного разгона топовых процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания. Благодаря технологии GIGABYTE Q-Flash Plus, вы можете обновить BIOS платы даже без установленных процессора и памяти, что значительно упрощает сборку и обеспечивает совместимость с новейшими CPU прямо из коробки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Эта плата станет отличным выбором для сборки мощного игрового или рабочего компьютера среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7, например, Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Геймеры оценят поддержку быстрых NVMe-накопителей и современных видеокарт, а создатели контента получат надёжную платформу для видеомонтажа, работы с графикой и стриминга без избыточных вложений в флагманские компоненты.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B650, который представляет собой золотую середину в линейке для сокета AM5. Он предлагает поддержку ключевых современных технологий, включая разгон памяти и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные mATX-модели, позволяя создать мощную систему без лишнего объёма. Сокет AM5 гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и будущими поколениями, обеспечивая хороший задел на будущее.
Память и расширение
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Плата поддерживает профили разгона AMD EXPO, что упрощает достижение высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть два слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4 и второй, работающий на скорости PCIe 4.0 x4, причём основной слот оснащён радиатором для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы, что обеспечивает стабильную и чистую подачу энергии даже при высоких нагрузках. Качественные компоненты, включая драйверы и силовые каскады, позволяют без опасений использовать 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen и активировать технологии автоматического разгона вроде Precision Boost Overdrive (PBO). Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъём, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B650M D3HP представлен хороший набор портов для подключения периферии, включая несколько USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной в процессор графикой. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает высокоскоростное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате есть разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Память DDR4 с этой платой несовместима. Хотя VRM платы достаточно надёжен для большинства сценариев, для экстремального ручного разгона топовых процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания. Благодаря технологии GIGABYTE Q-Flash Plus, вы можете обновить BIOS платы даже без установленных процессора и памяти, что значительно упрощает сборку и обеспечивает совместимость с новейшими CPU прямо из коробки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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