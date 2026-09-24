Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723066
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5

Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...