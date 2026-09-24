Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.
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Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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