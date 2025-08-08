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Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI

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Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
11 750 руб.  18 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653674
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х6
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум производительности от процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений без разгона по множителю, например, Core i5-13400F, i5-14600 или Core i7-13700. Благодаря поддержке памяти DDR5 и быстрых накопителей, эта плата также станет отличной основой для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, кому важна высокая скорость отклика системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Чипсет B760 является оптимальным выбором для пользователей, которые не планируют экстремальный разгон CPU, но хотят воспользоваться преимуществами разгона оперативной памяти через XMP-профили. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства игровых и рабочих конфигураций.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в современных играх и приложениях. Поддерживается установка модулей с максимальной частотой до 7200+ МГц в режиме разгона и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей имеются два слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы даже с мощными процессорами обеспечивает усиленная многофазная система питания процессора (VRM), охлаждаемая массивными радиаторами. Такая конструкция гарантирует, что CPU будет получать чистое и стабильное напряжение под высокими нагрузками, избегая троттлинга и снижения производительности в долгих игровых сессиях или при рендеринге видео. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими моделями CPU линейки Core i7.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей модели является наличие современного беспроводного модуля с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к сети без проводов. На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый сетевой контроллер 2.5G Ethernet, множество USB-портов различных версий, в том числе USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C. Качественный звук в играх и при прослушивании музыки достигается за счёт использования современного аудиокодека Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимые разъёмы для питания процессора (8+4 pin). Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K" по множителю, её сильная сторона - разгон оперативной памяти DDR5. Для использования с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем уточнить версию прошивки при покупке или на официальном сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и функциональную основу для мощного ПК, не переплачивая за функции экстремального оверклокинга.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI

Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI пришла в целостности и сохранности, коробка не пострадала. Отличная плата от известного изготовителя, смотрится красиво. Сборка и расположение элементов на плате ровное и аккуратное. Плюсы: встроенный Wi-Fi, белая расцветка для светлых корпусов, хорошее охлаждение элементов платы, 4 слота под память, отличный чипсет В850. Субъективный минус – отсутствие оптического аудио-выхода SPDIF. Первоначальное впечатление отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Материнскую плату забрал, но ещё не тестировал. Пришла быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Выгляди достойно, кабелей креплений и переходников в комплекте нет. Очень бюджетно. Питание похуже чем на просто 850, но думаю всем хватит. m2 удобно расположен, не надо демонтировать видеокарту.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Запакован качественно. Доставили чуть раньше срока. Осмотрел визуально - замечаний нет. Проверил на рентген установке. Пайка соответствует IPC610 3 класса , кроме нескольких алюминиевых THT конденсаторов. Но это терпимо. После установки и работы , дополню отзыв



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800-6800 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум производительности от процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений без разгона по множителю, например, Core i5-13400F, i5-14600 или Core i7-13700. Благодаря поддержке памяти DDR5 и быстрых накопителей, эта плата также станет отличной основой для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, кому важна высокая скорость отклика системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Чипсет B760 является оптимальным выбором для пользователей, которые не планируют экстремальный разгон CPU, но хотят воспользоваться преимуществами разгона оперативной памяти через XMP-профили. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения для большинства игровых и рабочих конфигураций.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности и производительности в современных играх и приложениях. Поддерживается установка модулей с максимальной частотой до 7200+ МГц в режиме разгона и общим объёмом до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей имеются два слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0 x4, причём один из них оснащён фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Надёжность и стабильность работы даже с мощными процессорами обеспечивает усиленная многофазная система питания процессора (VRM), охлаждаемая массивными радиаторами. Такая конструкция гарантирует, что CPU будет получать чистое и стабильное напряжение под высокими нагрузками, избегая троттлинга и снижения производительности в долгих игровых сессиях или при рендеринге видео. Для подключения питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими моделями CPU линейки Core i7.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей модели является наличие современного беспроводного модуля с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает высокоскоростное и стабильное подключение к сети без проводов. На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый сетевой контроллер 2.5G Ethernet, множество USB-портов различных версий, в том числе USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C. Качественный звук в играх и при прослушивании музыки достигается за счёт использования современного аудиокодека Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимые разъёмы для питания процессора (8+4 pin). Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K" по множителю, её сильная сторона - разгон оперативной памяти DDR5. Для использования с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем уточнить версию прошивки при покупке или на официальном сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и функциональную основу для мощного ПК, не переплачивая за функции экстремального оверклокинга.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI пришла в целостности и сохранности, коробка не пострадала. Отличная плата от известного изготовителя, смотрится красиво. Сборка и расположение элементов на плате ровное и аккуратное. Плюсы: встроенный Wi-Fi, белая расцветка для светлых корпусов, хорошее охлаждение элементов платы, 4 слота под память, отличный чипсет В850. Субъективный минус – отсутствие оптического аудио-выхода SPDIF. Первоначальное впечатление отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Материнскую плату забрал, но ещё не тестировал. Пришла быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Выгляди достойно, кабелей креплений и переходников в комплекте нет. Очень бюджетно. Питание похуже чем на просто 850, но думаю всем хватит. m2 удобно расположен, не надо демонтировать видеокарту.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Запакован качественно. Доставили чуть раньше срока. Осмотрел визуально - замечаний нет. Проверил на рентген установке. Пайка соответствует IPC610 3 класса , кроме нескольких алюминиевых THT конденсаторов. Но это терпимо. После установки и работы , дополню отзыв


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