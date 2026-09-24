Материнская плата Gigabyte B650 GAMING X AX V2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 GAMING X AX V2
Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата является оптимальным выбором для сборки производительного игрового ПК или мощной рабочей станции среднего ценового сегмента. Gigabyte B650 GAMING X AX V2 идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, особенно хорошо она раскрывает потенциал популярных геймерских чипов вроде Ryzen 7 7800X3D. Её также оценят создатели контента, занимающиеся стримингом или видеомонтажом, благодаря современному набору функций, поддержке скоростных накопителей и стабильной системе питания.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и новее, а также доступ к современным технологиям. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, она предлагает широкие возможности для расширения и установки крупных систем охлаждения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Такой стандарт обеспечивает удобство сборки и лучшее распределение компонентов для эффективного воздушного потока.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, что позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой профилей AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей. Главный слот PCIe x16 для видеокарты работает по стандарту PCIe 4.0, обеспечивая достаточную пропускную способность для всех современных графических ускорителей. Для установки скоростных твердотельных накопителей доступны три слота M.2, поддерживающие интерфейс PCIe 4.0 NVMe, причем основной слот оснащен массивным радиатором для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
За стабильное питание процессора отвечает мощная цифровая система VRM по схеме 8+2+2 фазы с качественными силовыми каскадами, что гарантирует уверенную работу даже с энергоэффективными флагманскими процессорами в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO). Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно рассеивают тепло, поддерживая низкие температуры ключевых компонентов даже при длительных нагрузках. Дополнительное питание подается через разъемы 8+4 pin, обеспечивая достаточный запас мощности для стабильной работы системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C для подключения современных устройств и периферии. За сетевые подключения отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивая как стабильное проводное, так и удобное беспроводное соединение с низкой задержкой. Плата также оснащена современным аудиокодеком Realtek и предлагает разъёмы для управления RGB-подсветкой через фирменное ПО Gigabyte Control Center.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для процессора (8+4 pin). Данная модель предназначена исключительно для процессоров AMD на сокете AM5 и оперативной памяти стандарта DDR5, она несовместима с компонентами предыдущих поколений. Для поддержки самых новых процессоров, например, из серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, которое можно легко выполнить с помощью функции Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного процессора.
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Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата является оптимальным выбором для сборки производительного игрового ПК или мощной рабочей станции среднего ценового сегмента. Gigabyte B650 GAMING X AX V2 идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, особенно хорошо она раскрывает потенциал популярных геймерских чипов вроде Ryzen 7 7800X3D. Её также оценят создатели контента, занимающиеся стримингом или видеомонтажом, благодаря современному набору функций, поддержке скоростных накопителей и стабильной системе питания.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen серии 7000 и новее, а также доступ к современным технологиям. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, она предлагает широкие возможности для расширения и установки крупных систем охлаждения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Такой стандарт обеспечивает удобство сборки и лучшее распределение компонентов для эффективного воздушного потока.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, что позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ с поддержкой профилей AMD EXPO для легкой настройки высокочастотных модулей. Главный слот PCIe x16 для видеокарты работает по стандарту PCIe 4.0, обеспечивая достаточную пропускную способность для всех современных графических ускорителей. Для установки скоростных твердотельных накопителей доступны три слота M.2, поддерживающие интерфейс PCIe 4.0 NVMe, причем основной слот оснащен массивным радиатором для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
За стабильное питание процессора отвечает мощная цифровая система VRM по схеме 8+2+2 фазы с качественными силовыми каскадами, что гарантирует уверенную работу даже с энергоэффективными флагманскими процессорами в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO). Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно рассеивают тепло, поддерживая низкие температуры ключевых компонентов даже при длительных нагрузках. Дополнительное питание подается через разъемы 8+4 pin, обеспечивая достаточный запас мощности для стабильной работы системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C для подключения современных устройств и периферии. За сетевые подключения отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивая как стабильное проводное, так и удобное беспроводное соединение с низкой задержкой. Плата также оснащена современным аудиокодеком Realtek и предлагает разъёмы для управления RGB-подсветкой через фирменное ПО Gigabyte Control Center.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для процессора (8+4 pin). Данная модель предназначена исключительно для процессоров AMD на сокете AM5 и оперативной памяти стандарта DDR5, она несовместима с компонентами предыдущих поколений. Для поддержки самых новых процессоров, например, из серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, которое можно легко выполнить с помощью функции Gigabyte Q-Flash Plus даже без установленного процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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