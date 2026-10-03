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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634266
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, 2xDisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), PS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 2.5Gb Ethernet, 3xAudio jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core+, 2xPCIe 3.0 x1, Audio Features, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, DIGI+ VRM, 3xAddressable Gen 2 headers, DDR5 support OptiMem II, AMD AM5 Socket, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0, 1xAura RGB header, 1xFront USB 3.2 Gen 1, 2xM.2 2280 PCIe 4.0x4, 4xSATA
Размеры в упаковке, см
36х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и надёжной игровой системы на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить доступ к производительности процессоров Ryzen 7000-й серии и памяти DDR5, не переплачивая за функции для экстремального разгона. Эта плата станет отличной основой для ПК, нацеленного на игры в разрешении 1080p и 1440p в паре с процессорами, такими как Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600 или Ryzen 7 7700, обеспечивая стабильную работу и долговечность, свойственную серии TUF.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A620, разработанный как доступное решение для сокета AM5. Он обеспечивает полную совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen, но без поддержки ручного разгона CPU, что делает его оптимальным выбором для тех, кто предпочитает стабильность "из коробки". Форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой, позволяя собрать относительно компактную систему без серьезных компромиссов в функциональности и разместить плату в большинстве современных корпусов, от небольших "башен" до полноразмерных ATX-моделей.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на новый стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет реализовать производительный двухканальный режим и даёт возможность для будущего апгрейда, с максимальным поддерживаемым объёмом до 128 ГБ. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотной памяти для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0, один из которых оснащён радиатором для эффективного охлаждения NVMe SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus TUF GAMING A620M-PLUS спроектирована с запасом прочности, характерным для всей линейки TUF. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует стабильное напряжение и низкие рабочие температуры даже при длительных игровых сессиях с многоядерными процессорами Ryzen 7. Питание на CPU подаётся через надёжный 8-контактный разъём, что обеспечивает достаточный запас мощности для рекомендованных процессоров без необходимости в избыточных конфигурациях блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и видеовыходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает высокоскоростное и стабильное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а технология ASUS Aura Sync позволяет управлять RGB-подсветкой совместимых компонентов, создавая единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы важно помнить, что она предназначена для процессоров с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Чипсет A620 не поддерживает разгон множителя процессора, однако позволяет использовать технологию Precision Boost Overdrive (PBO) и разгонять оперативную память через EXPO-профили. Для сборки потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор Micro-ATX, и блок питания с 8-контактным разъёмом питания CPU. При использовании новейших моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменным утилитам ASUS.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, 2xDisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), PS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 2.5Gb Ethernet, 3xAudio jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core+, 2xPCIe 3.0 x1, Audio Features, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, DIGI+ VRM, 3xAddressable Gen 2 headers, DDR5 support OptiMem II, AMD AM5 Socket, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0, 1xAura RGB header, 1xFront USB 3.2 Gen 1, 2xM.2 2280 PCIe 4.0x4, 4xSATA
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и надёжной игровой системы на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить доступ к производительности процессоров Ryzen 7000-й серии и памяти DDR5, не переплачивая за функции для экстремального разгона. Эта плата станет отличной основой для ПК, нацеленного на игры в разрешении 1080p и 1440p в паре с процессорами, такими как Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600 или Ryzen 7 7700, обеспечивая стабильную работу и долговечность, свойственную серии TUF.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A620, разработанный как доступное решение для сокета AM5. Он обеспечивает полную совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen, но без поддержки ручного разгона CPU, что делает его оптимальным выбором для тех, кто предпочитает стабильность "из коробки". Форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой, позволяя собрать относительно компактную систему без серьезных компромиссов в функциональности и разместить плату в большинстве современных корпусов, от небольших "башен" до полноразмерных ATX-моделей.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на новый стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет реализовать производительный двухканальный режим и даёт возможность для будущего апгрейда, с максимальным поддерживаемым объёмом до 128 ГБ. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотной памяти для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0, один из которых оснащён радиатором для эффективного охлаждения NVMe SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus TUF GAMING A620M-PLUS спроектирована с запасом прочности, характерным для всей линейки TUF. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует стабильное напряжение и низкие рабочие температуры даже при длительных игровых сессиях с многоядерными процессорами Ryzen 7. Питание на CPU подаётся через надёжный 8-контактный разъём, что обеспечивает достаточный запас мощности для рекомендованных процессоров без необходимости в избыточных конфигурациях блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и видеовыходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает высокоскоростное и стабильное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а технология ASUS Aura Sync позволяет управлять RGB-подсветкой совместимых компонентов, создавая единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы важно помнить, что она предназначена для процессоров с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Чипсет A620 не поддерживает разгон множителя процессора, однако позволяет использовать технологию Precision Boost Overdrive (PBO) и разгонять оперативную память через EXPO-профили. Для сборки потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор Micro-ATX, и блок питания с 8-контактным разъёмом питания CPU. При использовании новейших моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменным утилитам ASUS.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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