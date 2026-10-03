Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS (90MB1EZ0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и надёжной игровой системы на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить доступ к производительности процессоров Ryzen 7000-й серии и памяти DDR5, не переплачивая за функции для экстремального разгона. Эта плата станет отличной основой для ПК, нацеленного на игры в разрешении 1080p и 1440p в паре с процессорами, такими как Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600 или Ryzen 7 7700, обеспечивая стабильную работу и долговечность, свойственную серии TUF.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A620, разработанный как доступное решение для сокета AM5. Он обеспечивает полную совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen, но без поддержки ручного разгона CPU, что делает его оптимальным выбором для тех, кто предпочитает стабильность "из коробки". Форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой, позволяя собрать относительно компактную систему без серьезных компромиссов в функциональности и разместить плату в большинстве современных корпусов, от небольших "башен" до полноразмерных ATX-моделей.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на новый стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет реализовать производительный двухканальный режим и даёт возможность для будущего апгрейда, с максимальным поддерживаемым объёмом до 128 ГБ. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотной памяти для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0, один из которых оснащён радиатором для эффективного охлаждения NVMe SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus TUF GAMING A620M-PLUS спроектирована с запасом прочности, характерным для всей линейки TUF. Использование качественных компонентов и наличие массивных радиаторов на силовых элементах гарантирует стабильное напряжение и низкие рабочие температуры даже при длительных игровых сессиях с многоядерными процессорами Ryzen 7. Питание на CPU подаётся через надёжный 8-контактный разъём, что обеспечивает достаточный запас мощности для рекомендованных процессоров без необходимости в избыточных конфигурациях блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен продуманный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и видеовыходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает высокоскоростное и стабильное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 7.1-канальное аудио, а технология ASUS Aura Sync позволяет управлять RGB-подсветкой совместимых компонентов, создавая единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы важно помнить, что она предназначена для процессоров с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Чипсет A620 не поддерживает разгон множителя процессора, однако позволяет использовать технологию Precision Boost Overdrive (PBO) и разгонять оперативную память через EXPO-профили. Для сборки потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор Micro-ATX, и блок питания с 8-контактным разъёмом питания CPU. При использовании новейших моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменным утилитам ASUS.