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Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS

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Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 1
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 2
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 3
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 4
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 5
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 6
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 7
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 5
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 6
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 7
  • Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396802
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
15 USB, выход S/PDIF, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х9
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS является превосходной основой для производительной игровой или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от современных видеокарт и процессоров, а также для создателей контента, занятых видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки на базе мощных многоядерных процессоров AMD, таких как Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X3D или даже Ryzen 9 5900X, обеспечивая им стабильное питание и pe?ne раскрытие потенциала.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на надежном и функциональном чипсете AMD B550, который установлен в сокет AM4. Такое сочетание открывает доступ к ключевой технологии PCIe 4.0 для одного слота видеокарты и одного слота M.2 SSD, что гарантирует максимальную скорость обмена данными с самыми быстрыми компонентами. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата требует для установки просторный корпус формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобное расположение элементов, достаточное пространство для крупных систем охлаждения и легкий доступ ко всем слотам и разъемам.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, которые поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ. Благодаря технологии A-XMP, плата способна работать с высокочастотными модулями памяти, что критически важно для максимальной производительности процессоров Ryzen. Для расширения функциональности имеется основной усиленный слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe 3.0 для карт захвата, звуковых карт или других устройств. Для хранения данных предусмотрено два слота M.2, один из которых работает по сверхбыстрому интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели выполнена по схеме 10+2+1 фазы с качественными компонентами и прикрыта массивными алюминиевыми радиаторами. Такая продуманная конструкция обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU даже при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне, что напрямую влияет на производительность и долговечность всей системы. Для подключения дополнительного питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, которого достаточно для большинства совместимых моделей CPU без экстремального оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор портов для подключения периферии, включая быстрые порты USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C, а также достаточное количество портов USB 2.0. За подключение к сети отвечает гигабитный сетевой контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC892/897 предлагает качественное аудио для игр и мультимедиа. Важно отметить, что в данной версии платы отсутствует встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth. Если беспроводная связь необходима, ее можно организовать с помощью отдельного PCIe-адаптера или USB-донгла.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта плата создана для процессоров AMD Ryzen серии 3000 и 5000 (за исключением некоторых APU 3000G-серии), поэтому удостоверьтесь в совместимости вашего CPU. Для питания такой сборки рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 650 Вт и выше, особенно в паре с производительной видеокартой. Для некоторых новейших процессоров на сокете AM4 может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции Flash BIOS Button это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS

Источник: Яндекс Маркет
22.07.2021
Lara L.

Достоинства:
Хорошая материнская плата за свои деньги. На достаточно новом сокете. Много пишут о том, что проблемы с биосом при первоначальном запуске пк, но все заработало на 10-ке.

Недостатки:
Первоначальный запуск был со старого жесткого диска с 7-кой. Никак не запускался. Кажется железо уже не поддерживает ?.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2021
Имя скрыто

Достоинства:
цена-качество

Комментарий:
брать можно
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2020
Павел Тюганкин

Достоинства:
Красивая, эргономичная, вписывается в любой корпус. Теперь о функциях которые очень удобные. DDR4 Boost - это функция позволяет гнать оперативную память еще больше чем можно было. Core boost это пассивный разгон видюхи и проца.

Недостатки:
Мне все понравилось и всем рекомендует

Комментарий:
Ну и подсветка в бренде Msi есть своя отдельная программа msi mystic light которая поддерживает deepcool, Asus, hyperx, corsair и многие другие https://ru.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/how-to Вот здесь можно скачать ее и подробная инструкция как установить.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2020
Артем И.

Достоинства:
Выглядит довольно внушительно. Понравилось наличие металлических радиаторов охлаждения на память, видеокарту, м.2. К USB подключил клавиатуру, мышь, геймпад Xbox, питание для колонок. С инструкцией проблем не возникло, понравились QR коды на ютуб в инструкции, достаточно удобно. Сама инструкция весьма понятная, вопросов не возникло.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Подключил цветные куллеры (6 штук), синхронизировал подсветку (порадовало наличие ARGB). Использую с AMD Ryzen 7 3800XT + Gigabyte GeForce RTX 2060 6gb + 8x2 G.Skill Trident Z 3600Mhz. XMP профиль на 3600 работает исправно, без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2020
Мирослав Лукин

Достоинства:
разгон внешний вид

Недостатки:
цена

Комментарий:
для кс 1.6 пойдет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2020
Яр Д.

Достоинства:
Большое количество разнообразных интерфейсов, позволяющих подключить 6 вентиляторов, 3 разъема для подключения подсветки ( 2 по 5В и 1 по 12В). Предустановленная заглушка задних портов. Массивные радиаторы на материнской плате. Радиатор с термопрокладкой для ssd формата M.2. Лаконичный внешний вид. Подробная иллюстрированная инструкция на нескольких языках.

Недостатки:
отсутствие второго разъема для подключения usb 3.0 с фронтальной панели. Отсутствие второго радиатора для M.2.

Комментарий:
По сравнению с текущей MSI Z270 Krait Gaming более удобное расположение интерфейсов для подключения жестких дисков, благодаря расположению sata разъемов только в горизонтальной плоскости можно устанавливать видеокарты любой длины, не боясь упереться в кабель.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2020
Егор Б.

Достоинства:
Все гуд Работает стабильно с R7 3700x & 3600mhz памятью из коробки

Комментарий:
Приобрёл на замену B450 Mortar Max Хотел попробовать PCI 4.0, разницы не ощущаю, в тестах nvme быстрее...
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2020
Всеволод С.

Достоинства:
- Дизайн, отлично подходит для ПК с прозрачным корпусом, брутальные радиаторы, подсветка, хороший металл радиаторов. - Расположение элементов при установке и подключении. Не возникло ни единой проблемы, все штекеры оказались в легкодоступных местах. - Цепи питания, поддержка всех современных интерфейсов, M2, USB 3.0, Type C, отличный бэкплейт, охлаждение nVme, чипсета и питания. - Современный чипсет, стабильная работа, надёжность.

Недостатки:
Хотелось бы наверное получить встроенный Wi-Fi, но за эту цену и без него норм!

Комментарий:
Брал под Ryzen 3700X в связке с RTX 3070 Ventus 2x так же от MSI, полёт шикарный. Далеко не первая мать от MSI, которую я приобретаю и ни с одной не было никаких проблем! Эта компания на мой субъективный взгляд давно зарекомендовала себя на рынке как производитель качественных комплектующих для ПК. На предыдущей Tomahawk B450 сидел около двух лет без каких либо нареканий! В чёрном прозрачном корпусе даже с родным RGB кулером и RGB памятью данная мать смотрится просто бомбически! Да и я уверен, что по соотношению цена-качество это один из лучших вариантов на рынке на данном чипсете! Однозначно рекомендую к приобретению!



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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
15 USB, выход S/PDIF, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS является превосходной основой для производительной игровой или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от современных видеокарт и процессоров, а также для создателей контента, занятых видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки на базе мощных многоядерных процессоров AMD, таких как Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X3D или даже Ryzen 9 5900X, обеспечивая им стабильное питание и pe?ne раскрытие потенциала.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на надежном и функциональном чипсете AMD B550, который установлен в сокет AM4. Такое сочетание открывает доступ к ключевой технологии PCIe 4.0 для одного слота видеокарты и одного слота M.2 SSD, что гарантирует максимальную скорость обмена данными с самыми быстрыми компонентами. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата требует для установки просторный корпус формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобное расположение элементов, достаточное пространство для крупных систем охлаждения и легкий доступ ко всем слотам и разъемам.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, которые поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ. Благодаря технологии A-XMP, плата способна работать с высокочастотными модулями памяти, что критически важно для максимальной производительности процессоров Ryzen. Для расширения функциональности имеется основной усиленный слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe 3.0 для карт захвата, звуковых карт или других устройств. Для хранения данных предусмотрено два слота M.2, один из которых работает по сверхбыстрому интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели выполнена по схеме 10+2+1 фазы с качественными компонентами и прикрыта массивными алюминиевыми радиаторами. Такая продуманная конструкция обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU даже при длительных высоких нагрузках или умеренном разгоне, что напрямую влияет на производительность и долговечность всей системы. Для подключения дополнительного питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, которого достаточно для большинства совместимых моделей CPU без экстремального оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор портов для подключения периферии, включая быстрые порты USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C, а также достаточное количество портов USB 2.0. За подключение к сети отвечает гигабитный сетевой контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC892/897 предлагает качественное аудио для игр и мультимедиа. Важно отметить, что в данной версии платы отсутствует встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth. Если беспроводная связь необходима, ее можно организовать с помощью отдельного PCIe-адаптера или USB-донгла.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта плата создана для процессоров AMD Ryzen серии 3000 и 5000 (за исключением некоторых APU 3000G-серии), поэтому удостоверьтесь в совместимости вашего CPU. Для питания такой сборки рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 650 Вт и выше, особенно в паре с производительной видеокартой. Для некоторых новейших процессоров на сокете AM4 может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции Flash BIOS Button это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2021
Lara L.

Достоинства:
Хорошая материнская плата за свои деньги. На достаточно новом сокете. Много пишут о том, что проблемы с биосом при первоначальном запуске пк, но все заработало на 10-ке.

Недостатки:
Первоначальный запуск был со старого жесткого диска с 7-кой. Никак не запускался. Кажется железо уже не поддерживает ?.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2021
Имя скрыто

Достоинства:
цена-качество

Комментарий:
брать можно
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2020
Павел Тюганкин

Достоинства:
Красивая, эргономичная, вписывается в любой корпус. Теперь о функциях которые очень удобные. DDR4 Boost - это функция позволяет гнать оперативную память еще больше чем можно было. Core boost это пассивный разгон видюхи и проца.

Недостатки:
Мне все понравилось и всем рекомендует

Комментарий:
Ну и подсветка в бренде Msi есть своя отдельная программа msi mystic light которая поддерживает deepcool, Asus, hyperx, corsair и многие другие https://ru.msi.com/Landing/mystic-light-rgb-gaming-pc/how-to Вот здесь можно скачать ее и подробная инструкция как установить.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2020
Артем И.

Достоинства:
Выглядит довольно внушительно. Понравилось наличие металлических радиаторов охлаждения на память, видеокарту, м.2. К USB подключил клавиатуру, мышь, геймпад Xbox, питание для колонок. С инструкцией проблем не возникло, понравились QR коды на ютуб в инструкции, достаточно удобно. Сама инструкция весьма понятная, вопросов не возникло.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Подключил цветные куллеры (6 штук), синхронизировал подсветку (порадовало наличие ARGB). Использую с AMD Ryzen 7 3800XT + Gigabyte GeForce RTX 2060 6gb + 8x2 G.Skill Trident Z 3600Mhz. XMP профиль на 3600 работает исправно, без ошибок.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2020
Мирослав Лукин

Достоинства:
разгон внешний вид

Недостатки:
цена

Комментарий:
для кс 1.6 пойдет
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2020
Яр Д.

Достоинства:
Большое количество разнообразных интерфейсов, позволяющих подключить 6 вентиляторов, 3 разъема для подключения подсветки ( 2 по 5В и 1 по 12В). Предустановленная заглушка задних портов. Массивные радиаторы на материнской плате. Радиатор с термопрокладкой для ssd формата M.2. Лаконичный внешний вид. Подробная иллюстрированная инструкция на нескольких языках.

Недостатки:
отсутствие второго разъема для подключения usb 3.0 с фронтальной панели. Отсутствие второго радиатора для M.2.

Комментарий:
По сравнению с текущей MSI Z270 Krait Gaming более удобное расположение интерфейсов для подключения жестких дисков, благодаря расположению sata разъемов только в горизонтальной плоскости можно устанавливать видеокарты любой длины, не боясь упереться в кабель.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2020
Егор Б.

Достоинства:
Все гуд Работает стабильно с R7 3700x & 3600mhz памятью из коробки

Комментарий:
Приобрёл на замену B450 Mortar Max Хотел попробовать PCI 4.0, разницы не ощущаю, в тестах nvme быстрее...
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2020
Всеволод С.

Достоинства:
- Дизайн, отлично подходит для ПК с прозрачным корпусом, брутальные радиаторы, подсветка, хороший металл радиаторов. - Расположение элементов при установке и подключении. Не возникло ни единой проблемы, все штекеры оказались в легкодоступных местах. - Цепи питания, поддержка всех современных интерфейсов, M2, USB 3.0, Type C, отличный бэкплейт, охлаждение nVme, чипсета и питания. - Современный чипсет, стабильная работа, надёжность.

Недостатки:
Хотелось бы наверное получить встроенный Wi-Fi, но за эту цену и без него норм!

Комментарий:
Брал под Ryzen 3700X в связке с RTX 3070 Ventus 2x так же от MSI, полёт шикарный. Далеко не первая мать от MSI, которую я приобретаю и ни с одной не было никаких проблем! Эта компания на мой субъективный взгляд давно зарекомендовала себя на рынке как производитель качественных комплектующих для ПК. На предыдущей Tomahawk B450 сидел около двух лет без каких либо нареканий! В чёрном прозрачном корпусе даже с родным RGB кулером и RGB памятью данная мать смотрится просто бомбически! Да и я уверен, что по соотношению цена-качество это один из лучших вариантов на рынке на данном чипсете! Однозначно рекомендую к приобретению!


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