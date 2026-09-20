Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569110
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, г.
750
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM
Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM создана известной на рынке фирмой. Компания ASUS в течение многих лет занимается производством компьютерных комплектующих. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны, постоянно повышает качество своей продукции. Системная плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM выполнена в формате ITX. Габариты у нее – 170 x 170 мм. Применяемый сокет – LGA 1700. На плату можно поставить процессоры от Intel. Обязательно проверяйте тип сокета при подборе комплектующих.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
-
В наличииЦена 10 760 руб.2690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EA...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
-
В наличииЦена 11 560 руб.2890 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 11 810 руб. 18 370 руб.2953 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 170 руб.3043 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 320 руб.3080 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM создана известной на рынке фирмой. Компания ASUS в течение многих лет занимается производством компьютерных комплектующих. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны, постоянно повышает качество своей продукции. Системная плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM выполнена в формате ITX. Габариты у нее – 170 x 170 мм. Применяемый сокет – LGA 1700. На плату можно поставить процессоры от Intel. Обязательно проверяйте тип сокета при подборе комплектующих.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM