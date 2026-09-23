Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 является оптимальной основой для сборки современного игрового или универсального домашнего компьютера среднего класса. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить производительную систему на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения, но при этом сэкономить, используя более доступную и широко распространённую оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, нацеленных на стабильный геймплей в паре с процессорами Intel Core i5 (например, i5-12400F или i5-13500) и видеокартами уровня GeForce RTX 3060/4060, а также для создания мощной рабочей станции для повседневных задач и несложного видеомонтажа.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является современный чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel. В отличие от старших Z-чипсетов, B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет разгонять оперативную память, раскрывая её потенциал через XMP-профили. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя установить плату в большинство популярных корпусов, от небольших "башен" до полноразмерных ATX, сохраняя при этом достаточный набор слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти типа DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Поддержка высокочастотных комплектов памяти с помощью XMP-профилей обеспечивает ощутимый прирост быстродействия системы. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - два слота M.2, работающих по скоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, что позволяет использовать современные NVMe SSD без ограничений в скорости чтения и записи. Один из слотов M.2 снабжён радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы, что является надёжным решением для стабильной работы процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 без экстремальных нагрузок. Качественные компоненты и наличие радиаторов на силовых элементах VRM обеспечивают эффективное охлаждение и предотвращают перегрев и троттлинг процессора во время длительных игровых сессий или работы с ресурсоёмкими программами. Для питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям и включает порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Ключевым преимуществом данной модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает быстрое беспроводное подключение к сети и периферии. За проводное соединение отвечает быстрый сетевой контроллер Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, а за звук - проверенный аудиокодек Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX или больший. Важно помнить, что плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для использования с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; рекомендуется проверить наличие функции Q-Flash Plus, которая позволяет обновить прошивку без установки процессора. Эта плата не предназначена для экстремального разгона CPU, но предоставляет все необходимые инструменты для стабильной работы мощной игровой или рабочей сборки.