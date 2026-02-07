Материнская плата Gigabyte A520M K V2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M K V2
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte A520M K V2 является превосходной основой для создания бюджетных и среднебюджетных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки надёжного офисного ПК, домашнего медиацентра или первого игрового компьютера, ориентированного на нетребовательные игры и киберспортивные дисциплины. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без разгона (например, Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X) на сокете AM4, обеспечивая стабильную работу в повседневных и игровых сценариях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет AMD A520, установленный на проверенной временем платформе с сокетом AM4. Этот чипсет ориентирован на стабильность и надёжность, не предоставляя возможностей для разгона процессора, что делает его отличным выбором для систем по принципу "собрал и забыл". Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает хороший баланс между компактностью и возможностями расширения, позволяя установить плату как в небольшие, так и в стандартные корпуса ATX, не жертвуя при этом необходимыми слотами.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет организовать двухканальный режим работы для повышения производительности. Максимально поддерживаемый объём составляет 64 ГБ, а заявленные частоты в режиме разгона XMP-профилей могут достигать высоких значений, хотя оптимальным выбором для стабильной работы будут модули с частотой 3200-3600 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD по интерфейсу PCIe 3.0, что обеспечивает значительно более высокую скорость загрузки системы и приложений по сравнению с традиционными SATA дисками.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte A520M K V2 спроектирована с учётом энергопотребления процессоров начального и среднего уровня. Она включает в себя достаточное количество фаз питания и качественные компоненты для обеспечения стабильной и долговечной работы системы под штатными нагрузками. Питание на процессор подаётся через стандартный 8-pin коннектор, что является нормой для плат данного сегмента и гарантирует стабильную подачу энергии для CPU без экстремальных требований.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 для подключения скоростных периферийных устройств и накопителей. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение с интернетом. Для вывода изображения с процессоров со встроенной графикой (APU) предусмотрен порт HDMI, а за звук отвечает базовый, но надёжный аудиокодек Realtek. Плата лишена встроенного Wi-Fi и продвинутой RGB-подсветки, что подчёркивает её ориентацию на практичные и бюджетные сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает разгон CPU, поэтому плата не подойдёт энтузиастам оверклокинга. Убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM4 и чипсетом A520, обратившись к списку поддерживаемых CPU на официальном сайте Gigabyte. Модели с маркировкой V2 чаще всего поставляются с обновлённой версией BIOS, но при использовании новейших процессоров серии Ryzen 5000 всё же рекомендуется проверить актуальность прошивки. Для сборки потребуется совместимый корпус формата Micro-ATX или больше и качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte A520M K V2 является превосходной основой для создания бюджетных и среднебюджетных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки надёжного офисного ПК, домашнего медиацентра или первого игрового компьютера, ориентированного на нетребовательные игры и киберспортивные дисциплины. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без разгона (например, Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X) на сокете AM4, обеспечивая стабильную работу в повседневных и игровых сценариях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет AMD A520, установленный на проверенной временем платформе с сокетом AM4. Этот чипсет ориентирован на стабильность и надёжность, не предоставляя возможностей для разгона процессора, что делает его отличным выбором для систем по принципу "собрал и забыл". Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает хороший баланс между компактностью и возможностями расширения, позволяя установить плату как в небольшие, так и в стандартные корпуса ATX, не жертвуя при этом необходимыми слотами.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет организовать двухканальный режим работы для повышения производительности. Максимально поддерживаемый объём составляет 64 ГБ, а заявленные частоты в режиме разгона XMP-профилей могут достигать высоких значений, хотя оптимальным выбором для стабильной работы будут модули с частотой 3200-3600 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD по интерфейсу PCIe 3.0, что обеспечивает значительно более высокую скорость загрузки системы и приложений по сравнению с традиционными SATA дисками.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte A520M K V2 спроектирована с учётом энергопотребления процессоров начального и среднего уровня. Она включает в себя достаточное количество фаз питания и качественные компоненты для обеспечения стабильной и долговечной работы системы под штатными нагрузками. Питание на процессор подаётся через стандартный 8-pin коннектор, что является нормой для плат данного сегмента и гарантирует стабильную подачу энергии для CPU без экстремальных требований.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 для подключения скоростных периферийных устройств и накопителей. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение с интернетом. Для вывода изображения с процессоров со встроенной графикой (APU) предусмотрен порт HDMI, а за звук отвечает базовый, но надёжный аудиокодек Realtek. Плата лишена встроенного Wi-Fi и продвинутой RGB-подсветки, что подчёркивает её ориентацию на практичные и бюджетные сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает разгон CPU, поэтому плата не подойдёт энтузиастам оверклокинга. Убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM4 и чипсетом A520, обратившись к списку поддерживаемых CPU на официальном сайте Gigabyte. Модели с маркировкой V2 чаще всего поставляются с обновлённой версией BIOS, но при использовании новейших процессоров серии Ryzen 5000 всё же рекомендуется проверить актуальность прошивки. Для сборки потребуется совместимый корпус формата Micro-ATX или больше и качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично пришло, комплектация полная работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Плата приехала в хорошем состоянии (дырку заметил только после получения(см. 1 фото)) дома поставлю и позже скажу как и что. А ГЛАВНОЕ БЕЗ МАМ, ПАП И КРЕДИТОВ
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая из бюджетных плат для ам4,собрал уже на них не один десяток машин,отказов не было. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
крутая матиринка проводы с коропки не вкл на свет незн окак
Достоинства:
Комментарий:
приехала на 3 дня рпньше,собрал 1 февраля(проц ехал)пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
все целое спасибо продавцу рекомендую продавца берите
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мать 5600gt со встройкой завелся сразу, м2 ссд поставил, все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, 5500 завелся без обновления, за такую цену, топ бюджетник
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнская плата.Спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
Очень круто, всё работает. Биос удобный есть русский. Сам предлагает обновится через винду, и добавляет разные приложения для настройки прямо в винде. На ryzen 5500 все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
вполне себе рабочая материнка ,если надо по минимуму)
Достоинства:
Комментарий:
народ, кто там говорил что эта доска, на А520, не поддерживает райзен 5 1000 и 2000 поколения? тут или я маг, или Гигабайт, молодцы, с Асус (в их А520, вставил р5 2600. тоже без проблем). доска, на которой всё спокойно заводится. фото, на примере р5 1600. на видеокарту, не обращайте внимания - временная затычка. из минусов, только - 2 слота под оперативку, но за 4900, нормально
Достоинства:
Комментарий:
всё как и указано. позже дополню отзыв, ещё не устанавливали.
Достоинства:
Комментарий:
Раюотает исправно, проблем не возникло установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Плата супер всё удобно.Разъём процессора 8 пин даже 5800х вполне норм без разгона.Умеет управлять 3 пин вентиляторами разъёмы 4 пин но они универсальные.Настроек в биосе просто максимум может гонять память и процессор по шине тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла дочери, но решила свою обновить, в итоге ей дозаказывала еще одну и вышла она чуть дешевле) Обе платы рабочие, и я и ребенок довольны)
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал быстро, и прям с завода. Незнаю что там пишут в отзывах что приезжает использованной, может мне так и повезло. Крч советую, ещё нечего не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная,запустилась со 2 раза,качество хорошее всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает - на Процессор AMD Ryzen 5 3500X AM4 - долго возился - пока не понял что на - проце нет видеокарты - подключил все летает
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Порт USB 3 наверно одноразовый, если удалось всунуть туда, то обратно уже не высунуть без потерь. У меня ещё скорость через него почему чуть больше 30МБ/с, хотя на корпус поддерживает USB 3.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, рабочая. В комплекте шел кабель sata. Огромнейший минус за то что невозможно подключить ARGB подсветку кулера.
Достоинства:
Комментарий:
топ плата под 5 2600 и 1650 нормальный варик если хотите на него 5 5600 и т.д лучше рассматривать b чипсеты а так топ !
Достоинства:
Комментарий:
заказывал комп по частям, все работает, сыну нравится
Достоинства:
Комментарий:
в коробочке, выглядит прям отлично свою цену оправдал
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte A520M K V2
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично пришло, комплектация полная работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Плата приехала в хорошем состоянии (дырку заметил только после получения(см. 1 фото)) дома поставлю и позже скажу как и что. А ГЛАВНОЕ БЕЗ МАМ, ПАП И КРЕДИТОВ
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая из бюджетных плат для ам4,собрал уже на них не один десяток машин,отказов не было. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
крутая матиринка проводы с коропки не вкл на свет незн окак
Достоинства:
Комментарий:
приехала на 3 дня рпньше,собрал 1 февраля(проц ехал)пока всё работает
Достоинства:
Комментарий:
все целое спасибо продавцу рекомендую продавца берите
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мать 5600gt со встройкой завелся сразу, м2 ссд поставил, все работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, 5500 завелся без обновления, за такую цену, топ бюджетник
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнская плата.Спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
Очень круто, всё работает. Биос удобный есть русский. Сам предлагает обновится через винду, и добавляет разные приложения для настройки прямо в винде. На ryzen 5500 все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
вполне себе рабочая материнка ,если надо по минимуму)
Достоинства:
Комментарий:
народ, кто там говорил что эта доска, на А520, не поддерживает райзен 5 1000 и 2000 поколения? тут или я маг, или Гигабайт, молодцы, с Асус (в их А520, вставил р5 2600. тоже без проблем). доска, на которой всё спокойно заводится. фото, на примере р5 1600. на видеокарту, не обращайте внимания - временная затычка. из минусов, только - 2 слота под оперативку, но за 4900, нормально
Достоинства:
Комментарий:
всё как и указано. позже дополню отзыв, ещё не устанавливали.
Достоинства:
Комментарий:
Раюотает исправно, проблем не возникло установкой.
Достоинства:
Комментарий:
Плата супер всё удобно.Разъём процессора 8 пин даже 5800х вполне норм без разгона.Умеет управлять 3 пин вентиляторами разъёмы 4 пин но они универсальные.Настроек в биосе просто максимум может гонять память и процессор по шине тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла дочери, но решила свою обновить, в итоге ей дозаказывала еще одну и вышла она чуть дешевле) Обе платы рабочие, и я и ребенок довольны)
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал быстро, и прям с завода. Незнаю что там пишут в отзывах что приезжает использованной, может мне так и повезло. Крч советую, ещё нечего не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная,запустилась со 2 раза,качество хорошее всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает - на Процессор AMD Ryzen 5 3500X AM4 - долго возился - пока не понял что на - проце нет видеокарты - подключил все летает
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Порт USB 3 наверно одноразовый, если удалось всунуть туда, то обратно уже не высунуть без потерь. У меня ещё скорость через него почему чуть больше 30МБ/с, хотя на корпус поддерживает USB 3.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, рабочая. В комплекте шел кабель sata. Огромнейший минус за то что невозможно подключить ARGB подсветку кулера.
Достоинства:
Комментарий:
топ плата под 5 2600 и 1650 нормальный варик если хотите на него 5 5600 и т.д лучше рассматривать b чипсеты а так топ !
Достоинства:
Комментарий:
заказывал комп по частям, все работает, сыну нравится
Достоинства:
Комментарий:
в коробочке, выглядит прям отлично свою цену оправдал