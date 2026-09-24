Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M K V2

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610M K V2 является превосходной отправной точкой для создания недорогих и сбалансированных компьютерных систем. Она идеально подходит для сборки офисных ПК, домашних мультимедийных центров и игровых станций начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400F, обеспечивая их стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с современными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный набор функций для большинства повседневных задач, сознательно отказываясь от опций разгона для снижения итоговой стоимости. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, позволяя установить ее как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно удобно при ограниченном пространстве на рабочем месте.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет собрать доступную систему, используя широко распространенные и недорогие модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительного оборудования, например, карты захвата или звуковой карты, имеется слот PCIe 3.0 x1. Для быстрой загрузки системы и приложений на плате присутствует один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610M K V2 спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами начального и среднего сегмента. Схема питания 6+1+1 фаз с качественными компонентами обеспечивает достаточное энергоснабжение для CPU с умеренным энергопотреблением, а для подключения используется стандартный 8-контактный разъем. Такая конфигурация не предназначена для экстремального разгона, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу системы в штатных режимах.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для комфортной работы: несколько портов USB 2.0, более быстрые порты USB 3.2 Gen 1, а также комбинированный разъем PS/2 для периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и D-Sub (VGA), что расширяет совместимость со старыми и новыми мониторами. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - надежный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая Gigabyte H610M K V2, важно понимать, что это решение ориентировано на базовые и средние сборки без возможности разгона процессора. Перед покупкой процессоров Intel 13-го или 14-го поколения рекомендуется проверить на сайте производителя версию BIOS, необходимую для их поддержки; возможно, потребуется обновление. Благодаря форм-фактору Micro-ATX плата нетребовательна к размерам корпуса, однако убедитесь, что ваш блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU. Эта плата является отличным выбором для новичков в сборке ПК благодаря своей простоте и логичной компоновке.