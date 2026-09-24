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Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP

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Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 2
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 3
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 6
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 7
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 8
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 9
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 10
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 11
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 12
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 13
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 14
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 15
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 16
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 17
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 18
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 19
Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 4
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  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679150
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Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.2
Высота, см
6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
DisplayPort, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), 2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь)
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
860

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G представляет собой надежную основу для создания современного офисного или домашнего компьютера, ориентированного на стабильность и базовую производительность. Она идеально подходит для сборки систем на базе процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, где не требуется разгон. Эта плата станет отличным выбором для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра мультимедиа в высоком разрешении и нетребовательных игр, предлагая доступ к актуальной платформе с поддержкой памяти DDR5.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610 - базовое решение для платформы LGA1700, сфокусированное на предоставлении всех необходимых функций без излишеств. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая возможность гибко подобрать CPU под ваш бюджет. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет собрать систему как в стандартном, так и в более компактном корпусе, что делает эту модель универсальной для различных сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Ключевой особенностью MSI PRO H610M-G является поддержка оперативной памяти нового стандарта DDR5, что выделяет ее среди многих бюджетных решений. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме с поддержкой профилей XMP 3.0 для легкой настройки. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого накопителя имеется один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4), который обеспечивает значительный прирост скорости загрузки системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована для надежной и стабильной работы с процессорами Intel, не предназначенными для разгона. Она использует качественные компоненты и оснащена радиатором для охлаждения силовых элементов, что предотвращает перегрев и гарантирует долгосрочную стабильность даже при длительных нагрузках. Для питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, которого полностью достаточно для обеспечения энергией совместимых процессоров в рамках их штатных лимитов мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен отличный набор видеовыходов, включающий аналоговый VGA, а также цифровые HDMI и DisplayPort, что обеспечивает максимальную гибкость при подключении мониторов без дискретной видеокарты. Для периферии и внешних накопителей предусмотрены порты USB, включая более быстрые USB 3.2 Gen 1, а за сетевое подключение отвечает гигабитный LAN-контроллер. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 8-канальное аудио для повседневных задач, будь то общение, просмотр фильмов или прослушивание музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что MSI PRO H610M-G - это плата начального уровня, не поддерживающая разгон процессора и памяти (кроме активации XMP). Два слота для ОЗУ и один разъем M.2 определяют ее как решение для базовых и среднебюджетных сборок без планов на серьезный апгрейд в будущем. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте MSI перед сборкой.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.2
Высота, см
6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
DisplayPort, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), 2xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G представляет собой надежную основу для создания современного офисного или домашнего компьютера, ориентированного на стабильность и базовую производительность. Она идеально подходит для сборки систем на базе процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, где не требуется разгон. Эта плата станет отличным выбором для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра мультимедиа в высоком разрешении и нетребовательных игр, предлагая доступ к актуальной платформе с поддержкой памяти DDR5.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610 - базовое решение для платформы LGA1700, сфокусированное на предоставлении всех необходимых функций без излишеств. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая возможность гибко подобрать CPU под ваш бюджет. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет собрать систему как в стандартном, так и в более компактном корпусе, что делает эту модель универсальной для различных сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Ключевой особенностью MSI PRO H610M-G является поддержка оперативной памяти нового стандарта DDR5, что выделяет ее среди многих бюджетных решений. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме с поддержкой профилей XMP 3.0 для легкой настройки. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого накопителя имеется один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4), который обеспечивает значительный прирост скорости загрузки системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована для надежной и стабильной работы с процессорами Intel, не предназначенными для разгона. Она использует качественные компоненты и оснащена радиатором для охлаждения силовых элементов, что предотвращает перегрев и гарантирует долгосрочную стабильность даже при длительных нагрузках. Для питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, которого полностью достаточно для обеспечения энергией совместимых процессоров в рамках их штатных лимитов мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен отличный набор видеовыходов, включающий аналоговый VGA, а также цифровые HDMI и DisplayPort, что обеспечивает максимальную гибкость при подключении мониторов без дискретной видеокарты. Для периферии и внешних накопителей предусмотрены порты USB, включая более быстрые USB 3.2 Gen 1, а за сетевое подключение отвечает гигабитный LAN-контроллер. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное 8-канальное аудио для повседневных задач, будь то общение, просмотр фильмов или прослушивание музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что MSI PRO H610M-G - это плата начального уровня, не поддерживающая разгон процессора и памяти (кроме активации XMP). Два слота для ОЗУ и один разъем M.2 определяют ее как решение для базовых и среднебюджетных сборок без планов на серьезный апгрейд в будущем. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте MSI перед сборкой.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Материнская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mATX AC97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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