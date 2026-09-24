Материнская плата Gigabyte H610M H V2 2*DDR5
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
В наличии
Код товара: 723067
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Загружаем...
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Загружаем...
4 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19.6
Высота, см
22.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1xPS/2, D-Sub, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M H V2 2*DDR5
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX отлично впишется в современную сборку для дома или офиса. Размеры 22,3 х 19,6 см позволяют экономить место в корпусе без ущерба для функциональности. Современный чипсет Intel H610 и сокет LGA 1700 открывают двери к новейшим процессорам. Высокая совместимость с памятью DDR5 типа DIMM: поддерживаются частоты до 5600 МГц и до 128 ГБ — отличный потенциал для ресурсоёмких задач. Два слота оперативной памяти позволят реализовать производительную конфигурацию. Версия PCI Express 4.0 и слот PCI-E x16 дадут необходимую скорость современным видеокартам и ускорителям. Gigabyte — выбор для тех, кто ценит баланс между компактностью и возможностями.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19.6
Высота, см
22.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1xPS/2, D-Sub, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 3 разъема аудиоподсистемы
Страна производитель
Китай
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mATX отлично впишется в современную сборку для дома или офиса. Размеры 22,3 х 19,6 см позволяют экономить место в корпусе без ущерба для функциональности. Современный чипсет Intel H610 и сокет LGA 1700 открывают двери к новейшим процессорам. Высокая совместимость с памятью DDR5 типа DIMM: поддерживаются частоты до 5600 МГц и до 128 ГБ — отличный потенциал для ресурсоёмких задач. Два слота оперативной памяти позволят реализовать производительную конфигурацию. Версия PCI Express 4.0 и слот PCI-E x16 дадут необходимую скорость современным видеокартам и ускорителям. Gigabyte — выбор для тех, кто ценит баланс между компактностью и возможностями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Материнская плата Gigabyte H610M H V2 2*DDR5 - купить по цене 4710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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