Описание

Для кого и под какие задачи

Чипсет, сокет и форм-фактор

Память и расширение

Питание и компоненты VRM

Подключения и дополнительные возможности

Важные нюансы перед покупкой

Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 представляет собой надежную и доступную основу для сборки современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, мультимедийных домашних ПК для просмотра контента и учебы, а также для нетребовательных игровых систем. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса «K», обеспечивая им стабильную работу без переплат за избыточные функции.Плата построена на базе сокета LGA1700 и чипсета начального уровня Intel H610, который предлагает все необходимые базовые возможности для современной системы, но не поддерживает разгон процессора. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, совместимым как с компактными, так и со стандартными корпусами ATX, что дает больше гибкости при выборе компонентов. Компактный размер подразумевает разумный набор слотов расширения, достаточный для большинства стандартных сборок.Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR4, работающие в двухканальном режиме для повышения производительности. Плата поддерживает до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, что позволяет использовать доступные и проверенные временем модули памяти. Для видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, обеспечивающий максимальную пропускную способность для современных графических адаптеров, а для прочих устройств, вроде звуковой карты или Wi-Fi адаптера, есть дополнительный слот PCIe 3.0 x1. Для установки скоростного накопителя предусмотрен один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA), дополненный четырьмя портами SATA 6 Гбит/с для подключения традиционных SSD и жестких дисков.Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с акцентом на энергоэффективность и стабильность при работе с процессорами без разгона. Она включает в себя качественные компоненты, способные обеспечить достаточное питание для моделей серий Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Для подключения к блоку питания используется стандартный 24-контактный разъем ATX и один 8-контактный разъем CPU, что является стандартом для надежных систем такого класса.На задней панели MSI PRO H610M-E DDR4 размещен практичный набор портов: есть как USB 3.2 Gen 1, так и USB 2.0 для подключения различной периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством современных и более старых мониторов. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук — базовый аудиокодек, достаточный для повседневных задач. Плата ориентирована на функциональность, поэтому не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям строгого и делового стиля.Эта материнская плата — это прагматичный выбор для систем, где не планируется экстремальная производительность или разгон. Учитывайте, что она имеет только один слот M.2 и два слота для оперативной памяти, что ограничивает возможности дальнейшего апгрейда. При сборке удостоверьтесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным коннектором для CPU. Важный момент: при установке процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, поэтому стоит уточнить версию BIOS перед покупкой или воспользоваться услугой обновления в магазине.