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Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator

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Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 1
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 2
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 3
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 4
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 5
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 6
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Standard-ATX
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 1
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 2
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 3
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 4
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 5
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 6
  • Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
6 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esonic
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45
Форм-фактор
Standard-ATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen1 , 4 x USB 2.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator

ITZR B250-BTC-Gladiator - неплохая материнская плата для майнинга, позволяющая одновременно подключать до 11 видеокарт в один риг. Главное ее преимущество - функциональность, дающая возможность собрать ферму, которая достаточно быстро окупится.



Теги товара: atx

Отзывы о товаре Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator

Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнка вставил i5 6500 завелась сразу опера 8 гигабайт 2666 бес проблем работает.



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Характеристики
Бренд
Esonic
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45
Форм-фактор
Standard-ATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
11
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen1 , 4 x USB 2.0
Страна производитель
Китай
Описание
ITZR B250-BTC-Gladiator - неплохая материнская плата для майнинга, позволяющая одновременно подключать до 11 видеокарт в один риг. Главное ее преимущество - функциональность, дающая возможность собрать ферму, которая достаточно быстро окупится.


Теги товара: atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнка вставил i5 6500 завелась сразу опера 8 гигабайт 2666 бес проблем работает.


Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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