Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Standard-ATX
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 506728
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45
Форм-фактор
Standard-ATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen1 , 4 x USB 2.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
ITZR B250-BTC-Gladiator - неплохая материнская плата для майнинга, позволяющая одновременно подключать до 11 видеокарт в один риг. Главное ее преимущество - функциональность, дающая возможность собрать ферму, которая достаточно быстро окупится.
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Теги товара: atx
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45
Форм-фактор
Standard-ATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
11
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
нет
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1 Type A, HDMI , VGA (D-Sub), RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen1 , 4 x USB 2.0
Страна производитель
Китай
ITZR B250-BTC-Gladiator - неплохая материнская плата для майнинга, позволяющая одновременно подключать до 11 видеокарт в один риг. Главное ее преимущество - функциональность, дающая возможность собрать ферму, которая достаточно быстро окупится.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнка вставил i5 6500 завелась сразу опера 8 гигабайт 2666 бес проблем работает.
Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнка вставил i5 6500 завелась сразу опера 8 гигабайт 2666 бес проблем работает.