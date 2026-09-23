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Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4

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Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4
6 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
740

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 представляет собой сбалансированное и практичное решение для сборки современных и экономичных систем. Она идеально подходит для игровых компьютеров начального и среднего уровня, производительных офисных ПК или домашних мультимедийных центров, где не требуется экстремальный разгон процессора. Эта модель станет отличной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, i5 и некоторых i7 12-го, 13-го или 14-го поколений без индекса "K", позволяя в полной мере раскрыть их потенциал без лишних затрат. Поддержка памяти DDR4 делает её выгодным выбором для тех, кто обновляет систему, имея на руках качественный комплект оперативной памяти предыдущего поколения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальной: она без проблем устанавливается как в стандартные, так и в более компактные корпуса, экономя пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 64 ГБ в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются высокочастотные модули с XMP-профилями, что дает возможность добиться отличной производительности в играх и приложениях. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один разъем M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4. Это обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и быстрый доступ к данным.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована для стабильной и надежной работы с процессорами Intel Core без разгона. Она использует гибридную схему питания с качественными компонентами, которые обеспечивают эффективное распределение нагрузки и умеренный нагрев при выполнении повседневных и игровых задач. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, которого полностью достаточно для всех рекомендуемых CPU. Эта подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы в целевых сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M H DDR4 размещен практичный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны несколько портов USB, включая USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой порт на базе контроллера Realtek для стабильного интернет-соединения, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. Встроенная звуковая подсистема на базе аудиокодека Realtek обеспечивает качественный звук для игр, фильмов и музыки. Для подключения корпусных вентиляторов и других устройств на плате предусмотрены необходимые внутренние разъемы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус совместим с материнскими платами формата Micro-ATX. Важно помнить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, модули DDR5 установить не получится. Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K", её сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах. Для поддержки самых новых процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуем проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 представляет собой сбалансированное и практичное решение для сборки современных и экономичных систем. Она идеально подходит для игровых компьютеров начального и среднего уровня, производительных офисных ПК или домашних мультимедийных центров, где не требуется экстремальный разгон процессора. Эта модель станет отличной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, i5 и некоторых i7 12-го, 13-го или 14-го поколений без индекса "K", позволяя в полной мере раскрыть их потенциал без лишних затрат. Поддержка памяти DDR4 делает её выгодным выбором для тех, кто обновляет систему, имея на руках качественный комплект оперативной памяти предыдущего поколения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальной: она без проблем устанавливается как в стандартные, так и в более компактные корпуса, экономя пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 64 ГБ в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются высокочастотные модули с XMP-профилями, что дает возможность добиться отличной производительности в играх и приложениях. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один разъем M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4. Это обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и быстрый доступ к данным.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована для стабильной и надежной работы с процессорами Intel Core без разгона. Она использует гибридную схему питания с качественными компонентами, которые обеспечивают эффективное распределение нагрузки и умеренный нагрев при выполнении повседневных и игровых задач. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, которого полностью достаточно для всех рекомендуемых CPU. Эта подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы в целевых сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M H DDR4 размещен практичный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны несколько портов USB, включая USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой порт на базе контроллера Realtek для стабильного интернет-соединения, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. Встроенная звуковая подсистема на базе аудиокодека Realtek обеспечивает качественный звук для игр, фильмов и музыки. Для подключения корпусных вентиляторов и других устройств на плате предусмотрены необходимые внутренние разъемы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус совместим с материнскими платами формата Micro-ATX. Важно помнить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, модули DDR5 установить не получится. Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K", её сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах. Для поддержки самых новых процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуем проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 - стоимость товара 6960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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