Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M H DDR4 представляет собой сбалансированное и практичное решение для сборки современных и экономичных систем. Она идеально подходит для игровых компьютеров начального и среднего уровня, производительных офисных ПК или домашних мультимедийных центров, где не требуется экстремальный разгон процессора. Эта модель станет отличной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, i5 и некоторых i7 12-го, 13-го или 14-го поколений без индекса "K", позволяя в полной мере раскрыть их потенциал без лишних затрат. Поддержка памяти DDR4 делает её выгодным выбором для тех, кто обновляет систему, имея на руках качественный комплект оперативной памяти предыдущего поколения.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальной: она без проблем устанавливается как в стандартные, так и в более компактные корпуса, экономя пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 64 ГБ в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются высокочастотные модули с XMP-профилями, что дает возможность добиться отличной производительности в играх и приложениях. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один разъем M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4. Это обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и быстрый доступ к данным.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована для стабильной и надежной работы с процессорами Intel Core без разгона. Она использует гибридную схему питания с качественными компонентами, которые обеспечивают эффективное распределение нагрузки и умеренный нагрев при выполнении повседневных и игровых задач. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-контактный разъем, которого полностью достаточно для всех рекомендуемых CPU. Эта подсистема питания является залогом долговечности и стабильности всей системы в целевых сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M H DDR4 размещен практичный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны несколько портов USB, включая USB 3.2 Gen 1, гигабитный сетевой порт на базе контроллера Realtek для стабильного интернет-соединения, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. Встроенная звуковая подсистема на базе аудиокодека Realtek обеспечивает качественный звук для игр, фильмов и музыки. Для подключения корпусных вентиляторов и других устройств на плате предусмотрены необходимые внутренние разъемы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус совместим с материнскими платами формата Micro-ATX. Важно помнить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, модули DDR5 установить не получится. Эта плата не предназначена для разгона процессоров с индексом "K", её сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах. Для поддержки самых новых процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуем проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Gigabyte.