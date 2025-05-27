Материнская плата Asrock B550M-HDV Socket AM4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23
Высота, см
23
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, кг.
1.1
Описание товара Материнская плата Asrock B550M-HDV Socket AM4
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2 Страница товара на сайте производителя
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23
Высота, см
23
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Тайвань
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2 Страница товара на сайте производителя
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Достоинства:
Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Достоинства:
Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Достоинства:
Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Достоинства:
Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Достоинства:
Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Достоинства:
Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Достоинства:
Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришло, все воткнул все работает
Материнская плата Asrock B550M-HDV Socket AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550M-HDV Socket AM4
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
суперская. есть все что должно быть
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без фокусов, всё норм
Достоинства:
Комментарий:
все работает. покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Заработало из коробки с 5600GT
Достоинства:
Комментарий:
Ладно все работает я очень рад, все в норме, пришло целым и не вредимым, но вы бы хотя бы предупредили что на этой материнской плате есть ПОДСВЕТКА, мы собираем пк с другом и тут бац вроде гореть начинает, а это подсветка, до инфаркта чуть не довела, а так в целом все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в фирменной коробке, нет следов эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, добротно, надёжно, без излишеств)
Достоинства:
Комментарий:
лучшая бюджетная плата, пришла целая и рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Новая. В работе ещё не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел новый, в заводской коробке. хотелось бы конечно дополнительную упаковку, но лично мне повезло все пришло целым и невредимым. мать уже провел. работает с Ryzen 5600gt. спасибо продавцу за скидку
Достоинства:
Комментарий:
нормально сойдет дешево ам5 сокет имба
Достоинства:
Комментарий:
К качеству платы вопросов нету. Но из за ошибки в описании, я купил не ту память. В описании указано что данная плата работает с памятью на максимальной частоте 3200, а по факту плата поддерживает частоту до 4400.
Достоинства:
Комментарий:
все норм но танцы с богом пришлось исполнить.скинул фото по оперативки куда какие пойдут чтобы как я не плесали
Достоинства:
Комментарий:
испугался светодиодов на обратной стороне платы, думал комп горит
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая и это радует, минус всего 6 фаз питания.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка открытая не похоже на полностью новый товар, видимо уже была распечатана кем-то другим. В остальном по виду следов эксплуатации нет. Работает с Ryzen 5500. Китайскую оперативную память не видит. Причем ругается при этом на видео(по расшифровке команды через спикер) Пришлось докупить новые планки. За данную цена хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришло, все воткнул все работает