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Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5

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Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723062
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5

Материнская плата Gigabyte на основе чипсета Intel B760 — компактное и функциональное решение в форм-факторе mATX шириной всего 21,5 см. Она рассчитана на современные процессоры с сокетом LGA 1700 и поддерживает ультрасовременную оперативную память DDR5 с частотой до 7200 МГц, что обеспечит отличную производительность в любых задачах. Два слота для памяти позволяют установить до 128 ГБ — внушительный запас для требовательных программ и многозадачности. Слота PCI-E x1 достаточно для расширения, а версия PCI Express 4.0 даст высокую скорость обмена данными. Для звука предусмотрена схема 7.1, так что проникновенный объемный звук доступен прямо из коробки. Поддержка SLI/CrossFire отсутствует — плата оптимально подходит для мощных сборок без избыточного усложнения видеоподсистемы. Wi-Fi не предусмотрен, что подойдет тем, кто ориентирован на стабильное проводное соединение.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
23
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на основе чипсета Intel B760 — компактное и функциональное решение в форм-факторе mATX шириной всего 21,5 см. Она рассчитана на современные процессоры с сокетом LGA 1700 и поддерживает ультрасовременную оперативную память DDR5 с частотой до 7200 МГц, что обеспечит отличную производительность в любых задачах. Два слота для памяти позволяют установить до 128 ГБ — внушительный запас для требовательных программ и многозадачности. Слота PCI-E x1 достаточно для расширения, а версия PCI Express 4.0 даст высокую скорость обмена данными. Для звука предусмотрена схема 7.1, так что проникновенный объемный звук доступен прямо из коробки. Поддержка SLI/CrossFire отсутствует — плата оптимально подходит для мощных сборок без избыточного усложнения видеоподсистемы. Wi-Fi не предусмотрен, что подойдет тем, кто ориентирован на стабильное проводное соединение.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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