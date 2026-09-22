Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5
Материнская плата Gigabyte на основе чипсета Intel B760 — компактное и функциональное решение в форм-факторе mATX шириной всего 21,5 см. Она рассчитана на современные процессоры с сокетом LGA 1700 и поддерживает ультрасовременную оперативную память DDR5 с частотой до 7200 МГц, что обеспечит отличную производительность в любых задачах. Два слота для памяти позволяют установить до 128 ГБ — внушительный запас для требовательных программ и многозадачности. Слота PCI-E x1 достаточно для расширения, а версия PCI Express 4.0 даст высокую скорость обмена данными. Для звука предусмотрена схема 7.1, так что проникновенный объемный звук доступен прямо из коробки. Поддержка SLI/CrossFire отсутствует — плата оптимально подходит для мощных сборок без избыточного усложнения видеоподсистемы. Wi-Fi не предусмотрен, что подойдет тем, кто ориентирован на стабильное проводное соединение.
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