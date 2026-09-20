Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4
Материнская плата GIGABYTE H610M H DDR4 станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 4 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров. Сетевой адаптер Realtek RTL8118 с пропускной способностью 1000 Мбит/с обеспечивает стабильную связь с Интернет. Для подключения внешних устройств предусмотрены востребованные порты и разъемы. Тщательное тестирование и надежные компоненты гарантируют высокий уровень надежности материнской платы GIGABYTE H610M H DDR4.
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