Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K, AM5, B850, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K, AM5, B850, 2*DDR5
Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B850—отличный выбор для компактной и производительной системы на базе сокета AM5. Благодаря форм-фактору mATX она не займет много места в корпусе, а высота 22,5 см позволяет установить её даже в сравнительно маленькие корпуса. Поддержка памяти DDR5 с максимальной частотой до 6400 МГц и объёмом до 96 ГБ через два слота открывает большие возможности для работы, игр и многозадачности. Один слот M.2 позволит установить быстрый современный накопитель. Поддержка версии PCI Express 5.0 обеспечивает продуктивную работу с новыми видеокартами и устройствами. Нет поддержки SLI/CrossFire, встроенного процессора и Wi-Fi, что делает эту плату отличным выбором для тех, кто ценит лаконичность и соберёт оптимальный ПК на базе MAXSUN.
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