Материнская плата Gigabyte B550M K
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M K
Материнская плата GIGABYTE B550M K обладает свойствами производительной и надежной основы для универсального системного блока. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает работу с процессором AMD (разъем подключения AM4). Для подключения графического адаптера, модулей оперативной памяти и накопителей предусмотрены разъемы PCI-Ex16, DIMM DDR4, M.2 и SATA. GIGABYTE B550M K оборудована сетевым адаптером со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств есть порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Надежная элементная база с протестированными компонентами гарантирует исключительную стабильность, а фирменные утилиты помогают контролировать параметры и осуществлять их настройку.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Достоинства:
Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Достоинства:
Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Достоинства:
Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Достоинства:
Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M K
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Достоинства:
Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Достоинства:
Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Достоинства:
Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Достоинства:
Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.