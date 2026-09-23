Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — отличный выбор для современных проектов на процессорах LGA 1700. Форм-фактор mATX с шириной всего 19 см делает её компактной, а значит, плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка быстрейшей памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц и объёмом вплоть до 96 ГБ открывает большие возможности для работы и развлечений. Два слота M.2 позволяют собрать очень шуструю систему хранения или удобно разделить файлы по разным накопителям. Один слот PCI-E x16 даёт простор для установки мощной видеокарты, а PCI-E x1 — для дополнительной платы расширения. Плата не поддерживает SLI/СrossFire, зато полностью готова к современной однографиковой сборке. Возьмите под контроль мощности будущего ПК и наслаждайтесь стабильной производительностью с MAXSUN.
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