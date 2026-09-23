Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — компактное решение формата mATX с размерами 25 на 6 см, которое идеально впишется даже в небольшой корпус. Поддержка новейшей памяти DDR5 и два слота DIMM позволяют раскрыть высокий потенциал системы и гибко подобрать конфигурацию под свои задачи — максимальный объём памяти достигает впечатляющих 96 ГБ. Для современных накопителей доступны сразу два слота M.2, а для расширения — по одному слоту PCI-E x1 и x16. Встроенный Wi-Fi делает плату удобной для быстрого подключения к интернету без лишних проводов. Socket LGA 1700 — для современных процессоров Intel. Максимум производительности при продуманной компактности.
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