Материнская плата Gigabyte H810M S2H
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H810M S2H
Материнская плата Gigabyte формата mATX — оптимальный выбор для компактных и производительных сборок. Благодаря поддержке памяти DDR5 с максимальной частотой до 6400 МГц и объёму до 128 ГБ ваши задачи выполняются быстро и плавно. Два слота памяти обеспечивают лёгкую модернизацию, а слот M.2 позволит добавить скоростной накопитель. Современный чипсет Intel H810 и разъём LGA 1851 раскрывают потенциал новых процессоров, а версия PCI Express 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с видеокартой или другими устройствами. Плата не поддерживает мультиграфические связки, зато проста и надёжна в установке. Размеры 24,4 на 21,5 см делают её настоящей находкой для небольших корпусов, когда важен каждый сантиметр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-G DDR4
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитМатеринская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H410M K 2.0
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 6 930 руб.1733 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-E DDR4
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 7 030 руб.1758 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M H DDR4
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO A620AM-B EVO
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H810M S2H