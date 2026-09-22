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Материнская плата Gigabyte H810M S2H купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H810M S2H

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Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 1
Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 2
Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 3
Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 4
Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H810M S2H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718722
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte H810M S2H

Материнская плата Gigabyte формата mATX — оптимальный выбор для компактных и производительных сборок. Благодаря поддержке памяти DDR5 с максимальной частотой до 6400 МГц и объёму до 128 ГБ ваши задачи выполняются быстро и плавно. Два слота памяти обеспечивают лёгкую модернизацию, а слот M.2 позволит добавить скоростной накопитель. Современный чипсет Intel H810 и разъём LGA 1851 раскрывают потенциал новых процессоров, а версия PCI Express 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с видеокартой или другими устройствами. Плата не поддерживает мультиграфические связки, зато проста и надёжна в установке. Размеры 24,4 на 21,5 см делают её настоящей находкой для небольших корпусов, когда важен каждый сантиметр.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H810M S2H




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.5
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата mATX — оптимальный выбор для компактных и производительных сборок. Благодаря поддержке памяти DDR5 с максимальной частотой до 6400 МГц и объёму до 128 ГБ ваши задачи выполняются быстро и плавно. Два слота памяти обеспечивают лёгкую модернизацию, а слот M.2 позволит добавить скоростной накопитель. Современный чипсет Intel H810 и разъём LGA 1851 раскрывают потенциал новых процессоров, а версия PCI Express 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с видеокартой или другими устройствами. Плата не поддерживает мультиграфические связки, зато проста и надёжна в установке. Размеры 24,4 на 21,5 см делают её настоящей находкой для небольших корпусов, когда важен каждый сантиметр.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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