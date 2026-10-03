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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643754
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х10
Вес, г.
860

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387)

Материнская плата MS-Challenger B760M-N D5 также разработана для процессоров Intel 10-го и 11-го поколений, имеет форм-фактор mATX и совместима с сокетом LGA1700. Она поддерживает более современную и быструю память DDR5 с максимальной частотой до 6000 МГц. Количество слотов DDR5 на плате увеличено до двух. Максимальный объем памяти96, Гб. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H, аудиокодек Realtek ALC897, видеовыходы VGA и HDMI.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MS-Challenger B760M-N D5 также разработана для процессоров Intel 10-го и 11-го поколений, имеет форм-фактор mATX и совместима с сокетом LGA1700. Она поддерживает более современную и быструю память DDR5 с максимальной частотой до 6000 МГц. Количество слотов DDR5 на плате увеличено до двух. Максимальный объем памяти96, Гб. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H, аудиокодек Realtek ALC897, видеовыходы VGA и HDMI.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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