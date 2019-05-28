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Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)

1 Отзывы
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Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
5 050 руб.  10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147259
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.31
Высота, см
5.71
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2133-3200 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х6
Вес, г.
950

Описание товара Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)

Предназначена для создания компактных настольных компьютеров и мультимедийных систем на базе процессоров с сокетом AM4. В модели Prime A320M-K реализован комплекс технологий 5X Protection III, который гарантирует использование лучших компонентов и схемных решений, а также соответствие современным стандартам для обеспечения высокой надёжности и длительного срока службы.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Николай Л.

Достоинства:
Брендовая, недорогая, есть hdml

Недостатки:
Может быть не совместима с AMD Ryzen 3 1300X Summit Ridge (AM4, L3 8192Kb) до тех пор, пока не прошьете биос на новую версию

Комментарий:
На самой мат. плате не указан треугольничек для процессора,



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.31
Высота, см
5.71
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Развернуть
Максимальная частота памяти
2133-3200 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначена для создания компактных настольных компьютеров и мультимедийных систем на базе процессоров с сокетом AM4. В модели Prime A320M-K реализован комплекс технологий 5X Protection III, который гарантирует использование лучших компонентов и схемных решений, а также соответствие современным стандартам для обеспечения высокой надёжности и длительного срока службы.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2019
Николай Л.

Достоинства:
Брендовая, недорогая, есть hdml

Недостатки:
Может быть не совместима с AMD Ryzen 3 1300X Summit Ridge (AM4, L3 8192Kb) до тех пор, пока не прошьете биос на новую версию

Комментарий:
На самой мат. плате не указан треугольничек для процессора,


Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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