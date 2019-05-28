Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%5 050 руб. 10 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.31
Высота, см
5.71
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2133-3200 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х6
Вес, г.
950
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)
Предназначена для создания компактных настольных компьютеров и мультимедийных систем на базе процессоров с сокетом AM4. В модели Prime A320M-K реализован комплекс технологий 5X Protection III, который гарантирует использование лучших компонентов и схемных решений, а также соответствие современным стандартам для обеспечения высокой надёжности и длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Интегрированное видео
нет
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.31
Высота, см
5.71
Чипсет
AMD A320
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Развернуть
Максимальная частота памяти
2133-3200 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
6 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Предназначена для создания компактных настольных компьютеров и мультимедийных систем на базе процессоров с сокетом AM4. В модели Prime A320M-K реализован комплекс технологий 5X Protection III, который гарантирует использование лучших компонентов и схемных решений, а также соответствие современным стандартам для обеспечения высокой надёжности и длительного срока службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Брендовая, недорогая, есть hdml
Недостатки:
Может быть не совместима с AMD Ryzen 3 1300X Summit Ridge (AM4, L3 8192Kb) до тех пор, пока не прошьете биос на новую версию
Комментарий:
На самой мат. плате не указан треугольничек для процессора,
Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A320M-K Socket AM4 (90MB0TV0-M0EAY0)
Достоинства:
Брендовая, недорогая, есть hdml
Недостатки:
Может быть не совместима с AMD Ryzen 3 1300X Summit Ridge (AM4, L3 8192Kb) до тех пор, пока не прошьете биос на новую версию
Комментарий:
На самой мат. плате не указан треугольничек для процессора,