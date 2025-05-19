Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI сочетает оригинальный дизайн, функциональность и технологичность. Модель создана для компьютерных энтузиастов. Благодаря типоразмеру Mini-ITX она ориентирована на сборку в компактном корпусе. Среди особенностей модели – 2 слота под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, слот расширения PCI-E x16 для графического адаптера, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для накопителей. MSI MPG B650 EDGE WIFI оснащена сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с и интегрированным модулем с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. С боковой стороны предусмотрены порты USB стандарта Type-A и Type-C, видеовыходы HDMI и DisplayPort, LAN, аудио. Плата выделяется крупными охлаждающими радиаторами серебристого цвета с рисунком, которые стабильно и бесшумно рассеивают тепло.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Новая плата, установил мутанта 13850HX, память поехала 6800Mhz, есть возможность регулировать напряжение SA.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Упаковка в порядке, новая, работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Материнка пришла в срок, в заводской упаковке. Внутри все аккуратно упаковано, вся комплектация и бумажки на месте. Систему еще не ставил, но биос запускается, все остальные комплектующие определяет, вентиляторы крутит. Если после установки винды найду какие-то косяки, то дополню отзыв, а так мать рабочая. Боялся брать практически без отзывов, но из за хорошей цены решил рискнуть и не пожалел.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Новая плата, установил мутанта 13850HX, память поехала 6800Mhz, есть возможность регулировать напряжение SA.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя. Упаковка в порядке, новая, работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Материнка пришла в срок, в заводской упаковке. Внутри все аккуратно упаковано, вся комплектация и бумажки на месте. Систему еще не ставил, но биос запускается, все остальные комплектующие определяет, вентиляторы крутит. Если после установки винды найду какие-то косяки, то дополню отзыв, а так мать рабочая. Боялся брать практически без отзывов, но из за хорошей цены решил рискнуть и не пожалел.